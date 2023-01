VOX legt Carpendales-Kuppelshow auf den Valentinstag

TV-News

Passend zum Tag der Liebe feiert «Herz an Bord – Frisch verliebt auf hoher See» seine Premiere. Wayne Carpendale sucht für vier Single-Frauen den passenden Partner.

VOX hat vier Monate nach der Ankündigung einen Starttermin für die neue Kuppelshowgefunden, durch die Wayne Carpendale führt. Passend zum Tag der Liebe debütiert die Sendung, deren Dreharbeiten im September im Mittelmeerraum auf einem AIDA-Kreuzfahrtschiff stattfanden, am 14. Februar um 20:15 Uhr. Dann werden vier Single-Frauen auf der Suche nach ihrem Traumpartner sein.Die vier Frauen werden jeweils auf fünf Männer treffen, die nacheinander um ihr Herz buhlen. Bei romantischen Dates an Land oder auf dem Schiff fühlen die Damen den Herren auf den Zahn. Carpendale beschreibt seine Rolle dabei als eine „Mischung aus Schiffssteward, Busenfreundin, Reiseführer und lebendige Tinder-App“. Am Ende des Tages muss die Frau selbst entscheiden, ob sie ihre bisherige Reisebegleitung oder den neuen Mann mit zum nächsten Reiseziel nimmt. Einmal entschieden gibt es keinen Weg zurück. Wer es nicht geschafft hat, das Herz der Frau zu erobern, geht von Bord und verpasst somit die Chance, seine Traumfrau zu finden. Der Gewinner der jeweiligen Entscheidung kann nun seine Herzdame bei einem weiteren Date von sich überzeugen. Allerdings wartet auch schon ein neuer Verehrer auf seine potenzielle Traumfrau und somit das nächste aufregende Date auf die Single-Frauen.Die Mittelmeer-Kreuzfahrt startet für die vier Frauen in Barcelona. Weiter geht’s nach Palma, wo sie ihr erstes Date haben. Von dort aus steuert das Schiff die Häfen von La Spezia (Cinque Terre und Pisa) und Civitavecchia (Rom) an. Auf Korsika wartet dann ein neues und aufregendes Date auf die vier Single-Frauen. Zurück in Barcelona fällt letzten Endes die große Entscheidung.VOX setzt in den kommenden Wochen somit viel auf die Flirt-Karte. Noch Ende Januar debütiert am Montag, 30. Januar,, ehe am 6. Februarin eine neue Runde geht. In der siebten Kalenderwoche gesellt sich in das Kuppelshow-Line-up dann «Herz an Bord» hinzu.