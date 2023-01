«Superstore» kehrt zurück

TV-News

Knapp ein halbes Jahr dauerte die Auszeit, die ProSieben dem Format gönnte.

Die amerikanische Work-Place-Comedy mit American Ferrera («Ugly Betty») kehrt bei ProSieben zurück. Bis zum Ende des ersten Halbjahres 2022 war das Format im Programm der roten Sieben vertreten. Jetzt holt man die Serie mit sechs Staffeln und 113 Episoden zurück ins lineare Fernsehen. Das Format kommt von Universal Television, das zu NBCUniversal gehört.Am Samstag, den 4. Februar 2023, startet die zweite Staffel um 11.35 Uhr. Angekündigt sind zunächst nur 22 Folgen. Die Serie löst damit «Superior Donuts» ab, das an diesem Tag noch mit zwei Folgen vertreten ist. Daher wird die Supermarkt-Serie eine Woche später schon um 10.40 Uhr starten. Nach deutlich schwindenden Einschaltquoten hat NBC im März 2021 die Reihe beendet.Zu Beginn der Season wird der Manager von "Cloud 9" entlassen, weil er Cheyenne bezahlten Mutterschaftsurlaub zusagt. Nun treten alle anderen Mitarbeiter in einen Streik. Nur Dina schleimt sich ein und prangert ihre Kollegen an, um wieder zur Assistenz-Managerin befördert zu werden. Der Bezirksleiter Jeff muss anrücken und das Chaos beseitigen.