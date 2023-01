Klimawandel-Epos «Extrapolations» startet am 17. März

US-Fernsehen

Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Edward Norton und Diane Lane standen vor der Kamera.

Auf der 2023 Winter Television Critics Association Press Tour haben Apple TV+ und das Darsteller- und Kreativteam voneinen ersten Blick auf die mit Spannung erwartete, hochkarätig besetzte Serie von Autor, Regisseur und ausführendem Produzenten Scott Z. Burns («Contagion») gewährt. Das Format wird über eine Staffel von acht zusammenhängenden Episoden erzählt und von Michael Ellenbergs Media Res produziert. Die ersten drei Episoden werden am Freitag, den 17. März ausgestrahlt, gefolgt von neuen Episoden, die bis zum 21. April 2023 jeden Freitag ausgestrahlt werden.«Extrapolations» ist ein spannendes Drama, das in eine nahe Zukunft führt, in der die chaotischen Auswirkungen des Klimawandels in unseren Alltag eingebettet sind. Acht miteinander verwobene Geschichten über Liebe, Arbeit, Glauben und Familie aus der ganzen Welt erkunden die intimen, lebensverändernden Entscheidungen, die getroffen werden müssen, wenn sich der Planet schneller verändert als die Bevölkerung. Jede Geschichte ist anders, aber der Kampf um unsere Zukunft ist universell. Und wenn das Schicksal der Menschheit gegen eine tickende Uhr anrennt, war der Kampf zwischen Mut und Selbstgefälligkeit noch nie so dringlich wie heute. Sind wir mutig genug, die Lösung für unser eigenes Verderben zu finden, bevor es zu spät ist?Für die Serie wurden Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Diane Lane, Tahar Rahim, Yara Shahidi, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Adarsh Gourav, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Eiza González, Murray Bartlett, Indira Varma, Tobey Maguire, MaameYaa Boafo, Hari Nef, Heather Graham, Michael Gandolfini, Cherry Jones, Gaz Choudhry, Ben Harper, Judd Hirsch und Neska Rose verpflichtet.«Extrapolations» wird von Burns, Ellenberg, Gregory Jacobs, Dorothy Fortenberry und Lindsey Springer von Media Res produziert. Die Serie ist eine weitere Partnerschaft zwischen Apple TV+ und Media Res, nach der mit Emmy, SAG und Critics Choice Award ausgezeichneten Serie «The Morning Show» und der mit dem AFI Award prämierten Serie «Pachinko».