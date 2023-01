Bei sixx startet «Trouble Teenies»

TV-News

Das deutsche Format mit André Vogt dreht sich allerdings auf Tiere.

Die Fernsehstation sixx setzt auch weiterhin auf Felle. Derzeit strahlt der Sender am Sonntag zwischen 13.40 und 20.15 Uhr auf Formate mit Cesar Millan, die zeitweise mit neuen oder alten Folgen laufen. Zwischenzeitlich wird nun die dritte Staffel vongezeigt. Los geht es am Sonntag, den 5. Februar, um 16.35 Uhr.Das Format mit André Vogt war erstmals am Sonntagvorabend im November zu sehen und erreichte knapp 200.000 Fernsehzuschauer. Bei den jungen Menschen war das Programm allerdings kein Erfolg. Die neuen Episoden, die im Juni und Juli 2022 gesendet wurden, erreichten deutlich weniger Zuschauer, liefen allerdings schon am Nachmittag.Den Auftakt der dritten Season macht der fünf Monate alte Landseer Mix Bruno. Durch seine aufmüpfige und eigensinnige Art hat Besitzerin Nadine Zuhause im Sekundentakt zu kämpfen, denn vor ihm ist wirklich gar nichts sicher. Geklaut wird alles – vom Besen bis zur Wasserflasche. Kann André dieses Problem lösen?