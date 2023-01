Podstars

Felix von der Laden talkt in dieser Sendung mit Herrn Bergmann.

Gemütlich Nachsitzen, ein außergewöhnliches Projekt, ins Leben gerufen und geführt von Herrn Bergmann und Felix von der Laden. Die beiden bieten jeden Montag eine Stunde entspanntes Nachsitzen, auf originelle Weise und garantiert nicht langweilig. Humorvoll, gelassen und mit Überraschungseffekt halten Herr Bergmann und Felix von der Laden die originellen Nachhilfestunden. Jede Woche bereitet Herr Bergmann Referate, Dia-Shows, historische Exkurse, Sportstunden und andere Schulstunden für Felix vor, ohne dessen Wissen.Bei einer neuen und spannenden Episode pro Woche können User, gemeinsam mit Herrn Bergmann und Felix, nachsitzen und - wer weiß - einen bekannten Gast begrüßen. In abwechslungsreiche Folgen mit Witz und Informationsgehalt unterrichten die beiden ihre Zuhörer in verschiedenen Bereichen des Lebens.Interessenten können die kurzweiligen Episoden online verfolgen und sich in der Rubrik "Alle Episoden" die Aufnahmen vergangener Wochen anhören. Wer keine Episode verpassen möchte, sollte "Gemütlich Nachsitzen" abonnieren. Die engagierten Betreiber Herr Bergmann und Felix orientieren ihr Angebot an den Wünschen der Zuhörer und bieten das Abonnement auf verschiedenen Plattformen an.