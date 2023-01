Fabio Schäfer  Der Sportler punktet mit Mountainbike und Survival

YouTuber

Knapp eine halbe Million Menschen verfolgt regelmäßig die Abenteuer, denen sich der Sportler stellt, sei es mit dem Mountainbike oder in freier Wildnis.

Fabio Schäfer wurde auf YouTube als Mountainbiker bekannt und hat davor schon zahlreiche andere Sportarten ausprobiert. Er nimmt seine Zuschauer mit auf seine Fahrten oder auch zu allen möglichen sonstigen Abenteuern. Inzwischen haben knapp eine halbe Million Menschen seinen Kanal abonniert, wobei er besonders viel Aufmerksamkeit erlangte, nachdem er bei der ersten Staffel von Fritz Meineckes Survival-Show «7 vs. Wild» teilgenommen hatte.1986 wurde Fabio Schäfer in Koblenz geboren, wo er auch heute noch lebt. Schon als Kind zeigte sich seine Begeisterung für den Sport und er probierte alles Mögliche aus, sei es Kampfsport, Ballsport, Fechten oder Leichtathletik. Zu seiner wahren Leidenschaft, dem Mountainbiken, fand er im Alter von zwölf Jahren, als ihn die Mutter eines Freundes auf den neugegründeten Mountainbike-Verein im Dorf aufmerksam machte. In seiner Schulzeit wurde das Biken dann Jahr für Jahr wichtiger für ihn. So war er auch einer der Hauptinitiatoren für Bau und Planung des Bikepark Boppard.Auch aus Sicht seiner Karriere war Schäfer schnell klar, dass er seinem Sport treu bleiben wollte. So arbeitete er von 2007 bis 2010 beim Mountainbike Rider Magazine. Im Anschluss gründete er mit „6undZwanzig“ sein eigenes Gravity Mountainbike Magazine, wofür er bis 2018 als Chefredakteur im Einsatz war. Nebenbei arbeitete er zusätzlich als Fahrradkurier. Zudem intensivierte er aber ab 2013 auch seine aktive Karriere als Mountainbiker und schloss erste Sponsorenverträge ab. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Jannik Hammes bildete der Sportler das Team All2Ride und die beiden produzierten verschiedene Reisereportagen und Videos, welche dann weltweit in Fachzeitschriften veröffentlicht wurden. 2016 kam dann noch ein eigens Bekleidungslabel für Mountainbiker hinzu, welches den Namen „Hyped Bock Angriff“ trägt. Eine weitere Leidenschaft des heute 36-Jährigen ist die Musik. Seit ungefähr 16 Jahren spielt er in Metalcore-Bands. Seit 2019 besteht seine aktuelle Band „Bury the Liar“.Bereits 2010 begann Schäfer zudem damit seine Abenteuer auf YouTube zu teilen. Tatsächlich entstanden die ersten Videos, die er dort hochlud, auf Festivals. Schon bald folgte aber Content rund ums Mountainbiken und er nahm seine Zuschauer auf verschiedene Trails mit. Regelmäßig zeigt er Videos zu seinem Freeride, Enduro, Downhill oder Gravel Bike. Das gefragteste Video auf dem Kanal misst beispielsweise 4,9 Millionen Aufrufe und heißt „Downhill mit dem neunjährigen Johann Schuhmacher im Trailpark Mehring“. In anderen Videos zeigt er den Emser Bikepark, packt ein neues Bike aus oder zeigt verschiedene Skills und Tricks in einem Indoor Bike Paradies. Er probiert auch ein E-Mountainbike aus oder erklärt die Unterschiede zwischen verschiedenen Mountainbike-Arten.Außerdem ist der Webvideoproduzent auch für jegliche sonstige Abenteuer zu haben. So begab er sich ohne Vorbereitung auf einen Marsch von 100 Kilometern innerhalb von 24 Stunden oder machte eine 100km Tour in einem Bikepark. Auch zu einer Gewässerüberquerung bei 5 Grad nahm er seine Zuschauer mit, ebenso wie bei seiner 1000km-Biketour durch die USA von San Francisco nach Las Vegas. Als sein bisher größtes Abenteuer sieht er allerdings seine Teilnahme bei «7 vs. Wild» an. Die Survivalshow von Fritz Meinecke ist auf YouTube zu sehen. In der ersten Staffel, in welcher Schäfer teilnahm, wurden die sieben Teilnehmer Ende August 2021 in Schweden ausgesetzt und versuchten dort in der Wildnis allein klarzukommen.Neben Kleidung darf jeder Teilnehmer noch bis zu sieben Gegenstände mitnehmen. Durch seine Teilnahme erhielt Schäfers Kanal, auf dem er auch „Behind the Scenes“-Material veröffentlichte und zusätzliche Einblicke in sein Abenteuer bot, noch mehr Aufmerksamkeit. Erst vor einem Monat, als die zweite Staffel der Show lief, besuchte er seinen damaligen Unterschlupf in Schweden und erzielte mit dem Video 2,3 Millionen Aufrufe. So haben den YouTuber heute 449.000 Menschen abonniert. Zudem streamt er auch der Plattform Twitch und veröffentlicht die Highlights auf dem Zweitkanal „Fabio Schäfer – LIVE“, welcher ebenfalls auf 94.000 Abonnenten kommt.