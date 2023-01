Neues «Criminal Minds» geht weiter

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Paramount+ hat eine zweite Staffel bestellt.

wurde für eine weitere Staffel bei Paramount+ verlängert. Als Revival von «Criminal Minds» knüpft «Evolution» an die Serie an, die 2020 nach 15 Staffeln auf CBS eingestellt wurde. Laut Paramount+ wurde die Serie nach ihrer Premiere am Thanksgiving Day 2022 zu einem der fünf erfolgreichsten Originale des Streaminganbieters und hat dazu beigetragen, dass sich die Zuschauerzahlen der «Criminal Minds»-Franchise im Vergleich zum Vormonat fast versechsfacht haben."Wir freuen uns sehr, unseren treuen Fans von «Criminal Minds: Evolution» noch mehr verrückte Geschichten mit der Bestellung einer weiteren Staffel zu bieten", sagte Tanya Giles, Chief Programming Officer von Paramount Streaming. "Die Serie war schon immer ein beständiger Top-Performer für Paramount+ und die Fans haben diese neue Staffel mit ihren mehr seriellen Elementen schnell angenommen. Es gibt noch viele dunkle Wendungen für die BAU in dieser Staffel und wir können es kaum erwarten, dass die Fans sehen, was auf sie zukommt."Zu den Mitgliedern der Originalbesetzung, die ihre Rollen wieder aufgenommen haben, gehören Joe Mantegna als David Rossi, A.J. Cook als Jennifer Jareau, Kirsten Vangsness als Penelope Garcia, Aisha Tyler als Tara Lewis, Adam Rodriguez als Luke Alvez und Paget Brewster als Emily Prentiss.