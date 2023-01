«American Sports Story» handelt von Aaron Hernandez

US-Fernsehen

Auf der Television Critics Association Press Tour gab es Einzelheiten zu hören.

Der FX-Vorsitzende John Landgraf gab auf der Television Critics Association 2023 Winter Press Tour am Donnerstag einige Informationen zumit. Basierend auf dem Film «Gladiator: Aaron Hernandez and Football Inc» des Boston Globe und Wondery, wird die kommende Serie, die ursprünglich für 2021 angekündigt wurde, die Geschichte des ehemaligen NFL-Spielers und verurteilten Mörders Aaron Hernandez erzählen.Stu Zicherman schreibt und produziert die Serie zusammen mit Murphy, Brad Falchuk, Nina Jacobson und Brad Simpson. Martin Woodall, Hernan Lopez und Marshall Lewy von Wondery sowie Linda Pizutti Henry und Ira Napoliello vom Boston Globe sind als ausführende Produzenten beteiligt.Mit einer anderen Murphy-Serie beschäftigte sich das Unternehmen außerdem: Landgraf blieb wortkarg, was den Fokus von der vierten «American Crime Story»-Staffel angeht, von der zuvor berichtet wurde, dass sie sich mit der Geschichte des Studio 54 befassen wird, aber der Vorsitzende verrät, dass die Serie derzeit "auf dem Weg zur Produktion" ist.