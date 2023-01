«Ich bin ein Star» muss Federn lassen

Quotennews

Auch Tag 3 im Dschungel von Australien bringt RTL vor allem Top-Quoten und -Reichweiten. Inhaltlich gab es viel Streit, wie gewohnt rund um Tessa. Haben die Zuschauer schon genug davon?

Schon nach 72 Stundenist manifestiert, dass Tessa Bergmeier eine Hauptfigur der diesjährigen Staffel ist. Meinungsstark, laut, intensiv und sich für keine Diskussion zu schade. Doch darf der Blick nicht nur auf Tessa fallen, auch Jan Köppen macht in seiner Premieren-Staffel als «IBES»-Moderator eine gute Figur. Gestern, warum auch immer, teilweise ohne Hose. Doch zurück zu Tessa, an Tag 3 im Dschungel spricht das Model ganz offen über ihre Bipolare Störung, diesmal nicht als Argument im Streit mit Cecilia wie an Tag 1, sondern ganz ehrlich. Gigi machte sich Sorgen um die fehlenden Zigaretten, Cosimo wird beim Thema Spielsucht emotional.Doch richtig in Fahrt kam Folge drei erst mit der Dschungelprüfung, Cosimo und Tessa musste im "Shitstorm" antreten. Der Name der Prüfung sollte hier Programm sein, Ort der Prüfung war eine Toilette, bei jeder falschen Antwort von Tessa oder Cosimo gab es eine braune Ladung über den Kopf. Zudem muss das Duo ein Kreuzworträtsel lösen. Es lief nicht gerade gut und gab einige Ladungen über den Kopf, Tessa will schnell abbrechen, Cosimo will durchziehen. Am Ende gibt es zwei Sterne. Und eine stinksaure Tessa. Das Model weigert sich Interviews zu geben, widersetzt sich Anweisungen des Produktionsteams und hat nur noch eine Mission: Duschen! Nach fraglichen Prüfungen hinsichtlich getöteten Tieren von den ersten beiden Tagen ging es gestern allgemein um Hygiene. "Das geht gar nicht! Das ist auch noch unhygienisch as fuck", sagt sie.Pikanter als diese wohl verständliche Aussage: "Du willst nur dein Interview hier haben, dass ich irgendwas sage, wo man mich wieder schlecht darstellen kann", lässt Tessa gegenüber dem RTL-Team raus. Im Camp angekommen ist das Ganze schnell erledigt, Tessa reinigt sich im Weiher und es kann mit dem Streit zwischen Jana URKRAFT Pallaske und Verena Kerth weitergehen. Doch daraus wurde nicht mehr als eine Randnotiz. Im Übrigen darf sich Tessa auf die nächste Dschungelprüfung freuen, an Tag 4 geht es mit Gigi in die nächste Aufgabe. Aus TV-Sicht feiert RTL mitzwar einen weiteren Erfolg, doch zeigt der Trend klar ins Negative. Insgesamt schauten nach 4,26 und 3,96 Millionen Zuschauern gestern lediglich 3,31 Millionen Zuschauer ab 22:30 Uhr zu, die Zielgruppe präsentierte sich nach 1,8 und 1,7 Millionen Werberelevanten mit 1,3 Millionen Umworbenen. Mit diesen Reichweiten waren noch immer starke Marktanteile von 18,8 gesamten Prozent und 30,3 entsprechend werberelevanten Prozent möglich. Alarm wird in Australien also noch niemand schlagen.