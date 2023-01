Der Dschungel ist zurück!

Quotennews

Köppen statt Hartwich, immernoch Zietlow, zurück in Australien. Gestern hieß es endlich wieder: «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!»

Tag 1 im Dschungel heißt 2023 endlich auch wieder wirklich, Tag 1 im Dschungel.ist zurück in Australien und schon an diesem ersten Tag gab es von Streit über Versöhnung und Hass bis hin zu vor Übelkeit Erbrechen jede mögliche Gefühlslage. RTL hat für den ersten Tag im Dschungel keine Wünsche offen gelassen. Im Camp ist von Model über SchauspielerIn, Reality-Star, RadiomoderatorIn bis hin zu Markus Mörl alles vertreten. Im Detail dürfen sich die Zuschauer über den doppelten «Ex on the Beach»-, «Kampf der Realitystars»- und «Temptation Island VIP»-Kandidaten Gigi Birofio freuen, Radiomoderatorin Verena Kerth, das internationale Model und ehemals Runway-Coach bei «GNTM» Papis Loveday und Sänger Lucas Cordalis.Für die nötige Spiritualität sorgt Schauspielerin Jana URKRAFT Pallaske, Deginerin Claudia Effenberg gibt die Camp-Mama und der standesgemäße Checker vom Neckar Cosimo Citiolo durfte nicht fehlen. Damit eine gehörige Portion Influence nicht fehlt, tritt Jolina Mennen auf, ebenfalls aus der Riege der Reality-Stars zeigt sich Cecilia Asoro und das Gesamtkunstwerk aus Botox und Silikon bringt Djamila Rowe an den Start. Markus Mörl wird unterdessen einfach Spaß und sich noch nicht gezeigt hat Martin Semmelrogge. Alles andere als noch nicht gezeigt, oder gar unauffällig präsentierten sich die ersten Stunden von Tessa Bergmeier. Der Ex-«GNTM»-Kandidatin gehört zweifelsohne der erste Tag im Dschungel. Es gab keine Situation, zu der Tessa nichts zu sagen hatte, es gab bereits Streit mit Gigi, Streit mit Cosimo, Streit mit Claudia, Streit mit Cecilia und überhaupt vor allem Streit.Für diesen Auftakt darf Tessa auch direkt in die erste Dschungelprüfung. Apropos Auftakt, der verlief für RTL aus Quotensicht recht erfreulich. Während sich 2022 im Januar noch 4,58 Millionen Zuschauer versammelten, folgten gestern 4,26 Millionen nach Australien. Der Marktanteil sprang somit auf starke 21,1 Prozent, im Vorjahr waren bessere 21,7 Prozent möglich. Die klassische Zielgruppe definierte sich mit 1,8 Millionen Zuschauern und grandiosen 37,3 Prozent Marktanteil, hier kann der Köln-Sender im Vergleich zum Vorjahr ein Plus in Sachen Quote verbuchen. 2022 waren 1,89 Millionen bei 35,0 Prozent möglich.