Lambert erzählt im Februar «Sex Crime Stories»

Die sixx-Sexexpertin Paula Lambert erhält in der neuen True-Crime-Sendung juristische Unterstützung von Alexander Stevens.

Aktuell bespielt sixx die Primetime am Montagabend mit neuen Ausgaben vonund Wiederholungen von. Während Sex-Expertin Paula Lambert bereits ab dem 30. Januar vollständig das Programm bestimmt, an jenem Abend gibt es eine alte Ausgabe von «Paula kommt – Sex und Gute Nacktgeschichten», darf sich das sixx-Publikum ab dem 6. Februar auf einen Neustart mit der Expertin für Sexualität freuen.Dann startet um 20:15 Uhr das True-Crime-Format, in dem Lambert den bekannten Strafverteidiger, Bestsellerautor und Podcaster Alexander Stevens begrüßt. Mit ihm bespricht sie die „skurrilsten, spannendsten und schockierendsten sexuell motivierten Fällen seiner Laufbahn“, die, so verspricht es sixx, „selbst die wortgewandte Paula Lambert mitunter sprachlos“ machen. Geplant sind sechs Folgen.Für Stevens wird es indes nicht der einzige TV-Auftritt im Februar sein. Für RTL steht er am 9. Februar in dem Neustartgemeinsam mit «stern TV am Sonntag»-Moderator Dieter Könnes vor der Kamera. In der Sendung sollen wahre Betrugsfälle mit nachgestellten Filmszenen und enthüllenden investigativen Reportagen unter die Lupe genommen werden.