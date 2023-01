ZDF gibt «Der Schwarm» eine Schwarm-Programmierung

TV-News

An vier Tagen in Folge füllt der Mainzer Sender seine Primetime mit dem Stoff von Frank Schätzing.

Schon wenige Stunden nach dem Jahreswechsel hatte das ZDF das Premierendatum der Event-Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von Frank Schätzing basiert, genannt. Los geht es demnach am Montag, den 6. März, um 20:15 Uhr mit der ersten von vier Doppelfolgen. Nun hat der Mainzer Sender weitere Details über den Ausstrahlungsrhythmus genannt, und offenbarte zudem, wann die acht Folgen in der ZDFmediathek abrufbar sein werden. Im linearen Fernsehen füllt das ZDF gleich vier Abende in Folge, also zwischen dem 6. und 9. März jeweils um 20:15 Uhr, mit der Geschichte. In der ZDFmediathek setzt man auf eine abweichende Strategie und veröffentlicht am 22. Februar um 10:00 Uhr die ersten drei Folgen. Am 1. und 8. März folgen zur selben Uhrzeit erst drei und dann die beiden finalen Episoden.Inhaltlich dreht sich «Der Schwarm» zunächst um häufiger werdende, weltweite mysteriöse Ereignisse aus der Tiefe der Ozeane: Wale zerstören Boote, Tiefseekrabben greifen Strände an, Muscheln legen Containerschiffe lahm. Ein bisher unbekannter Eiswurm destabilisiert Kontinentalhänge in den Meeren und löst Tsunamis aus, und von den Küsten her verbreitet sich im Trinkwasser ein tödlicher Erreger. Immer mehr Menschen auf der Welt sind in Lebensgefahr. Auf der fieberhaften Suche nach den Ursachen der rätselhaften Phänomene findet sich eine kleine Gruppe internationaler Wissenschaftler zusammen, und das bislang Undenkbare wird schließlich zur Gewissheit: Eine unbekannte Spezies existiert im Meer – und sie greift den Menschen an. Doch kaum jemand glaubt den Forschern ihre Erkenntnis. Und so wagt die Gruppe auf sich allein gestellt eine lebensgefährliche Mission. Die Spuren führen sie dabei mit ihrem Forschungsschiff ins ewige Eis.In den Hauptrollen spielen Alexander Karim als Dr. Sigur Johanson, Cécile de France als Dr. Cécile Roche, Leonie Benesch als Charlie Wagner, Joshua Odjick als Leon Anawak, Krista Kosonen als Tina Lund, Barbara Sukowa als Prof. Katharina Lehmann, Rosabell Laurenti Sellers als Alicia Delaware, Takehiro Hira als Riku Sato, Sharon Duncan-Brewster als Samantha Crowe, Takuya Kimura als Aito Mifune, Oliver Masucci als Jasper Alban, Klaas Heufer-Umlauf als Luther Roscovitz, Lydia Wilson als Sara Thompson, Franziska Weisz als Sophia Granelli, Jack Greenlees als Douglas und Dutch Johnson als O’Bannon.Die Drehbücher schrieben Steven Lally, Marissa Lestrade, Chris Lunt und Michael A. Walker, die Regie übernahmen Luke Watson (Folgen 1 & 2), Barbara Eder (Folgen 3, 4, 5 & 6), Philip Stölzl (Folgen 7 & 8). Frank Doelger leitete die internationale Koproduktion des ZDF mit Intaglio Films und ndF International Production in Koproduktion mit Viaplay Group, France Télévisions, Hulu Japan, RAI Fiction, ORF und SRF als Showrunner und Executive Producer. Weitere Executive Producer sind Eric Welbers, Mark Huffam, Ute Leonhardt, Jan Wünschmann, Till Grönemeyer, Barbara Eder, Luke Watson und Moritz von Kruedener.