«Shopping Queen» soll Lust auf «Lets Dance» machen

Seit Jahresbeginn steht fest, dass die neue Staffel der RTL-Tanzshow am Freitag, den 17. Februar, mit der obligatorischen „Wer tanzt mit wem?“-Show beginnt ( Quotenmeter berichtete ). Mit dabei sind Jens Knossalla, Younes Zarou, Philipp Boy, Michael "Mimi" Kraus, Abdelkarim, Ali Güngörmüs, Timon Krause, Chryssanthi Kavazi, Sharon Battiste, Alex Mariah Peter, Sally Özcan, Julia Beautx, Natalia Yegorova und Anna Ermakova. In der Jury sitzen wie üblich Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge González, Victoria Swarovski und Daniel Hartwich übernehmen die Moderation der insgesamt 13 Live-Shows.Doch auch andernorts ist «Let’s Dance» im Programm präsent. Am Sonntag, 5. Februar quizzt Günther Jauch ingegen den Cast der Tanzshow – mit Ausnahme von Daniel Hartwich, der bei der Aufzeichnung krankheitsbedingt kurzfristig von Jan Köppen ersetzt wurde ( Quotenmeter berichtete ). Und auch Schwestersender VOX trommelt für die Tanz-Show.Zwischen dem 13. und 17. Februar steht die Nachmittagssendungunter dem Motto „Dancing Queen! Sei mit deinem Outfit der Hingucker auf der Tanzfläche!“. Als besonderes Gimmick werden Kandidaten diesmal von den Profitänzern der Show beim Shoppen unterstützt. Am ersten Tag shoppt Christina Luft gemeinsam mit Selina in Köln. In der Domstadt folgt dann Christian Polanc, Isabel Edvardsson, Massimo Sinato und abschließend Ekaterina Leonova. Bewertet werden die Shoppingtouren wie gewohnt von Guido Maria Kretschmer.