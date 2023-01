Reed Hastings tritt als Co-CEO von Netflix zurück

Köpfe

Ted Sarandos, Chief Content Officer, und Greg Peters, ehemaliger COO, werden zu Co-CEOs ernannt; Hastings wird weiterhin Executive Chairman bleiben.

Netflix-Gründer Reed Hastings wird den Chefposten bei Netflix räumen. Ted Sarandos, Co-CEO und bisher Chief Content Officer, und Greg Peters, bisher Chief Product Officer und COO, werden nun gemeinsam als Co-CEOs fungieren. Darüber hinaus ernannte Netflix Bela Bajaria, ehemals Leiter der globalen TV-Abteilung, zum Chief Content Officer, während Scott Stuber, Leiter der globalen Filmabteilung, den neuen Titel des Vorsitzenden von Netflix Film trägt. Hastings wird nun Vorstandsvorsitzender, wie das Unternehmen mitteilte."Ted und Greg sind jetzt Co-CEOs. Nach 15 Jahren gemeinsamer Arbeit haben wir einen guten Draht zueinander und ich habe großes Vertrauen in ihre Führung. Doppeltes Herz, doppelte Fähigkeit, Mitglieder zu erfreuen & Wachstum zu beschleunigen", twitterte Hastings. "Ich bin stolz darauf, für viele Jahre als Executive Chairman zu dienen."In den letzten zweieinhalb Jahren "habe ich die Leitung von Netflix zunehmend an Sarandos und Peters delegiert", so Hastings. "Das war eine Feuertaufe angesichts von COVID und den jüngsten Herausforderungen in unserem Unternehmen. Aber beide haben es unglaublich gut gemacht und dafür gesorgt, dass Netflix sich weiter verbessert und einen klaren Weg entwickelt, um unser Umsatz- und Gewinnwachstum wieder zu beschleunigen. Daher glauben der Vorstand und ich, dass es der richtige Zeitpunkt ist, meine Nachfolge zu regeln."In Zukunft, so Hastings, werde er "Greg und Ted unterstützen und wie jeder gute Chairman eine Schnittstelle zwischen dem Aufsichtsrat und unseren beiden Geschäftsführern sein". Er fügte hinzu: "Ich werde auch mehr Zeit für gemeinnütziges Engagement aufwenden und mich weiterhin stark darauf konzentrieren, dass sich die Netflix-Aktie gut entwickelt.“