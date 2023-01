«Tron 3» könnte Realität werden

Kino-News

Der «Maleficent 2»-Regisseur Joachim Rønning soll das neue Disney-Werk umsetzen.

Nach mehreren Fehlstarts ist das Studio wieder auf Kurs für einen dritten-Film, mit Jared Leto als Hauptdarsteller. «Maleficent: Mistress of Evil»-Regisseur Joachim Rønning ist im Gespräch, die Regie zu übernehmen. Der Film soll den Titeltragen und würde auf den bahnbrechenden Film «Tron» von 1982 mit Jeff Bridges in der Hauptrolle und die Fortsetzung «Tron: Legacy» von 2010 folgen, in der Bridges, Garrett Hedlund und Olivia Wilde die Hauptrollen spielten und die das Regiedebüt von «Top Gun: Maverick»-Filmemacher Joseph Kosinski war.Leto wurde erstmals 2017 als Hauptdarsteller und Produzent in einen dritten «Tron»-Film eingebunden und ist seitdem dabei geblieben. Garth Davis («Lion») war für die Regie des Films im Jahr 2020 vorgesehen, hat sich aber schließlich von dem Projekt getrennt. Jesse Wigutow bleibt der Drehbuchautor des Films, und Justin Springer, Jeffrey Silver und Emma Ludbrook sind ebenfalls als Produzenten tätig.Rønning hat Erfahrung damit, Disneys Live-Action-Film-Franchises aufrechtzuerhalten. Nachdem der norwegische Filmemacher seine Karriere 2012 mit dem Oscar-nominierten nautischen Abenteuer «Kon-Tiki» begonnen hatte, wurde er von Disney mit der Regie des letzten «Fluch der Karibik»-Films, «Dead Men Tell No Tales» (2017), beauftragt, unmittelbar gefolgt von der Fortsetzung «Maleficent» (2019). Vor kurzem hat er die Produktion von «Young Woman and the Sea» abgeschlossen, ein Biopic über Gertrude Ederle (Daisy Ridley), die erste Frau, die den Ärmelkanal durchschwamm. Der Film soll noch in diesem Jahr auf Disney+ erscheinen.