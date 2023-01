Cecilia Vega wechselt zu «60 Minutes»

US-Fernsehen

Bisher war die Moderatorin den Zuschauer von ABC News bekannt.

Cecilia Vega, die seit mehr als zehn Jahren für ABC News tätig ist, wird eine neue Korrespondentenrolle beivon CBS News übernehmen und einen einflussreichen Part bei der Berichterstattung über das Weiße Haus für den von Disney unterstützten Nachrichtensender zurücklassen.Ihr Wechsel stellt einen seltenen Versuch dar, die Zahl der Mitarbeiter von «60 Minutes» zu erhöhen. In der jüngsten Vergangenheit hat der ausführende Produzent Bill Owens daran gearbeitet, seinen Mitarbeiterstab aufzustocken, indem er die Korrespondenten Sharyn Alfonsi und Jon Wertheim zu Vollzeitmitarbeitern ernannte und versuchte, ein Team für ein separates, mit der Sendung verbundenes Streaming-Angebot aufzubauen – eine Initiative, die letztendlich verworfen wurde. Pluto, die werbefinanzierte Streaming-Website der Muttergesellschaft Paramount Global, bietet einen Kanal mit kuratiertem und archiviertem Material aus der langjährigen Sendung.Vega war zuletzt ABCs Chefkorrespondentin für das Weiße Haus und hat unter anderem über das Weiße Haus von Trump und Biden sowie über Hillary Clintons Präsidentschaftswahlkampf 2016 berichtet. Sie kam 2011 zu ABC News als Korrespondentin in Los Angeles. Davor war sie als Reporterin für ABCs KGO-TV in San Francisco tätig. Sie begann ihre Karriere als Print-Reporterin, zuletzt beim San Francisco Chronicle.