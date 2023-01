Blockbuster-Battle

Action, Spannung oder doch was zum Lachen? Dieses Battle vereint einmal mehr das Spektrum großer Kino-Unterhaltung.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(sixx, 20:15 Uhr)Hochspannung mit Jodie Foster und Jared Leto: Ein brutaler Einbruch in ihr neues Haus in New York treibt Meg Altman und ihre Tochter Sarah in den Panic Room des Gebäudes - ein gepanzertes und mit allen denkbaren High-Tech-Geräten ausgestattetes Refugium, das die Bewohner vor Gefahren schützen soll. Ausgerechnet dieser Raum ist das Ziel des präzise geplanten Coups von Burnham, Raoul und Junior. Und sie werden vor nichts Halt machen, bis sie bekommen, wonach sie suchen.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 6Metascore: 7IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Lange Jahre hat CIA-Agent Ethan Renner auf ein intaktes Familienleben verzichtet, um seine Frau und seine Tochter nicht den Gefahren seines Jobs auszusetzen. Doch dann erfährt er, dass er schwer krank und dem Tod geweiht ist. Er beschließt er, die verbleibende Zeit seiner Tochter Zooey zu widmen. Aber die Agentin Vivi Delay bietet ihm einen letzten lukrativen Auftrag an: Er hat drei Tage Zeit, um einen der gefährlichsten Terroristen der Welt auszuschalten. Im Gegenzug erhält er ein noch unerprobtes Medikament, das sein Leben verlängern könnte. Renner willigt ein, sieht sich aber plötzlich ungewohnten Herausforderungen gegenüber: Seine Ex-Frau hat ihm die pubertierende Tochter in seine Obhut gegeben, gleichzeitig soll er die heikle Geheimdienstmission präzise über die Bühne bringen. Wären da nur nicht die starken Halluzinationen, Nebenwirkungen seines Medikaments. Ethan Renner läuft die Zeit davon.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 4Metascore: 4IMDb User Rating: 6(Disney Channel, 20:15 Uhr)Eher zufällig erfindet der zerstreute Professor Phillip Brainard Flubber, eine quietschgrüne und quicklebendige Gummimasse, mit der sogar Menschen und Autos fliegen können. Für diese geniale Erfindung, mit der Prof. Brainard das verschuldete Medfield College retten will und seine Verlobte Sara zurückzugewinnen hofft, interessieren sich plötzlich mehrere Parteien... Quietschvergnügtes Komödien-Remake mit Superstar Robin Williams in einer Paraderolle.Quotenmeter.de: /Rotten Tomatoes Audience Score: 3Metascore: 4IMDb User Rating: 5