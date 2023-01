Netflix kündigt 34 koreanische Dramen an

International

Obwohl der Streamingdienst in Asien kaum Geld verdient, will man mit der Ware punkten.

Netflix hat 34 neue Titel vorgestellt, die im Jahr 2023 auf der Plattform debütieren werden – von koreanischen Dramen und Filmen bis hin zu ungeschriebenen Fernsehsendungen. Nach Angaben der Plattform haben im vergangenen Jahr 60 Prozent ihrer Nutzer koreanische Inhalte konsumiert, und die Nachfrage wächst weiter. Don Kang, VP für Inhalte in Korea, sagte: "Die weltweite Popularität von koreanischen Inhalten hat sich im Jahr 2022 weiter verstärkt, da Netflix den Fans auf der ganzen Welt eine größere Vielfalt an Geschichten und Genres bietet. Im letzten Jahr waren koreanische Serien und Filme regelmäßig in unserer globalen Top10-Liste in mehr als 90 Ländern vertreten, und drei der meistgesehenen Netflix-Sendungen aller Zeiten stammen aus Korea." Bei vielen Projekten, die Netflix aus Südkorea anbietet, dient man allerdings vorwiegend wie bei «Gyeongsang Creature» als internationaler Partner.K-Drama-Fans können neben der Rückkehr ihrer Lieblingsserien auch neue Serien zum Thema Überleben erwarten. Park Seo Joon («Itaewon Class», «What's Wrong with Secretary Kim») arbeitet in dem Monsterthriller «Gyeongsang Creature», der im Jahr 1945, den dunkelsten Tagen der koreanischen Geschichte, spielt, zum ersten Mal mit Han So Hee («Nevertheless», «My Name») zusammen.Die Sci-Fi-Serie «Black Knight» ist im Jahr 2071 angesiedelt, in einer dystopischen Zukunft, in der das Überleben von Atemschutzmasken und der Arbeit als Lieferant abhängig ist. Kim Woo Bin («Alienoid», «Our Blues») und Song Seung Hun («Dinner Mate», «The Great Show») spielen die Hauptrollen in der Serie, die auf einem Webtoon basiert. Die Veröffentlichung beider Serien ist für das vierte Quartal geplant.