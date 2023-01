Colbert produziert «Chronicles of Amber»

US-Fernsehen

Der Late-Night-Moderator hat sich ein fiktionales Projekt ans Bein gebunden.

Stephen Colbert schließt sich dem Team an, das Roger Zelaznysfür das Fernsehen adaptiert. Colbert wird die potenzielle Serie nun unter seinem Produktionsunternehmen Spartina produzieren. Die Firma arbeitet gemeinsam mit Skybound Entertainment und Vincent Newman Entertainment (VNE) an der Serienversion der beliebten Fantasy-Romane. Skybound hatte bereits 2016 angekündigt, die Serie entwickeln zu wollen. Die Bücher wurden als Einfluss auf «Game of Thrones» genannt, und der Autor George R.R. Martin erklärte kürzlich, er wolle die Bücher auf der Leinwand sehen."George R.R. Martin und ich haben ähnliche Träume", sagte Colbert. "Ich trage die Geschichte von Corwin seit über 40 Jahren in meinem Kopf, und ich bin begeistert, mit Skybound und Vincent Newman zusammenzuarbeiten, um diese Welten zum Leben zu erwecken. Alle Wege führen zu Amber, und ich bin glücklich, sie zu gehen."«The Chronicles of Amber» folgt der Geschichte von Corwin, der "ohne Erinnerung auf der Erde erwacht, aber bald herausfindet, dass er ein Prinz einer königlichen Familie ist, der die Fähigkeit hat, durch verschiedene Dimensionen der Realität (genannt 'Schatten') zu reisen und über die einzig wahre Welt, Amber, herrscht".