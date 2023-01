Na toll, Beerdigung statt Kino

Soap-Check

Außerdem bei «Rote Rosen»: Finn packt seine Koffer und sucht sich eine neue Bleibe.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Finn zieht nach Simons Ansage wütend aus der WG aus. Er fühlt sich allein gelassen und wirft Nici vor, dass ihre Beziehung der größte Fehler seines Lebens wäre. Doch als Finn von Dörtes Tod hört, fährt er sofort zu Nici, um ihr beizustehen. Sie weint sich bei ihm aus. Plötzlich steht die Polizei vor der Tür – Nici wird wegen Brandstiftung verhaftet. Merle kann Gunter in seiner Trauer zur Seite stehen. Er ist wie erstarrt, bis ihm Dörte im Traum erscheint und ihm sagt: Er trägt keine Schuld an ihrem Tod! Gunter fängt sich. Sandra ist gerührt, das Anette kurzerhand ihren Frankreich-Trip cancelt. Als es um die Beerdigung geht, fällt Jens ein, dass Dörte ihre letzten Wünsche in einem Brief festgehalten hat. Sandra findet den Brief, Anke fühlt sich außen vor und es kommt zum Streit. Gunter ist überrascht von Dörtes Wunsch, im engsten Familienkreis beigesetzt zu werden. Er hat andere Vorstellungen von der Trauerfeier, die Sandra harsch abkanzelt. Sie ist überfordert von ihrer Trauer und den Streitigkeiten ...André und Robert begeben sich widerwillig auf den von Hildegard angeordneten Angelausflug. Das Boot, mit dem beide auf den See hinausfahren, hat jedoch ein Leck und droht auf einmal zu sinken. Mit Müh und Not retten sich die beiden auf eine kleine Insel. Doch nun sind sie hier gestrandet. Shirin hat sich mit Vincent, einem ebenfalls blinden Kommilitonen, zu einem Ausflug verabredet. Gerry ist besorgt, weil die beiden alleine losziehen wollen, doch Shirin tut das ab: Sie kommen schon allein zurecht. Umso alarmierter ist Gerry, als er erfährt, dass Vincent ein Betrüger ist, der seine Blindheit nur vorspielt, um andere schamlos auszurauben. Nachdem Eleni durch Leanders unkonventionelle Hilfe endlich wieder schlafen kann, ist dieser zuversichtlich, dass sie sich auf dem Weg der Besserung befindet. Tatsächlich ist Eleni, obwohl sie mit Esoterik eigentlich nicht viel anfangen kann, von einer Kraft durchdrungen, die sie noch nie gespürt hat …Doro schafft es, bei Josephine einen Hebel umzulegen. Es scheint, als könnte Josephine sich mit ihrer neuen Aufgabe im polizeilichen Innendienst abfinden. Aber schon am nächsten Tag hadert Josephine, bei der Polizei ein für alle Mal zu kündigen. Gibt es keinen Ausweg, wie sie ihrer Leidenschaft treu bleiben kann? Joschi trennt sich schweren Herzens von seinen Brauer-Ambitionen. Wird nun auch das Rezept des "Woid Bluads" in Vergessenheit geraten?Ute bekommt einen Anruf von Christin Schäfer, die sie um Geld bittet, um eine OP für Matilda zu bezahlen. Benedikt meldet sein Misstrauen an. Paula erfährt, was Cecilia in der Nacht des Stromausfalls getan hat. Als gute Freundin verspricht sie, Cecilias dunkles Geheimnis zu wahren. Stella bekommt eine klare Abfuhr von Paco. Obwohl ihre Gefühle ihr etwas anderes sagen, ist sie bemüht, sich ihre Verliebtheit auszureden.Leyla kann Annas Entschuldigung nicht annehmen. Als sie Zeugin wird, wie Anna fertig gemacht wird, stellt sie sich schützend vor sie. Jenny und Justus leiden unter ihrer Trennung. Gerade als Justus mit sich ringt, Jenny zu verzeihen, sieht er, wie sie von jemand anderem geküsst wird. Als Yannick Nele vor einer Vergewaltigung rettet, kann Isabelle nicht länger auf ihn sauer sein. Er ist und bleibt ihr Held, aber nicht nur ihrer.Jessica erfährt elektrisiert, dass Elliot Jones im Mauerwerk ist. Mit viel Glück schafft sie es, den Multi-Milliardär für sich zu begeistern. Als Jones ihr jedoch anbietet, mit ihm nach New York zu fliegen, zaudert Jessica. Yvonne hat kein Verständnis dafür, dass Gerner Laura nicht gedankt hat. Derweil fühlt sich Laura einmal mehr im Leben zurückgesetzt und reagiert auf Gerners halbherzige Entschuldigung mit Trotz und Härte.Lilli kriegt das kalte Grausen, als sie morgens vermeintlich Anzeichen dafür entdeckt, dass Chico ihr einen Heiratsantrag machen will. Sie liebt Chico, aber an eine Ehe mit ihm denkt sie nicht. Wie bringt sie es ihm nur bei, ohne ihn vor den Kopf zu stoßen? Ober-Romantiker Paco schafft es zwar kurzzeitig, dass sich Lilli trotz allem doch mit dem Gedanken an eine Hochzeit anfreundet, aber als sie Chico bei einer besonders kindischen Aktion erlebt, ist alles wieder dahin. So einen Kindskopf kann man einfach nicht heiraten. Als Lilli sich diesbezüglich bei Leonie und Paco auslässt, bekommt Chico ein paar Fetzen des Gesprächs mit. Er denkt daraufhin, dass seine Freundin mit ihm Schluss machen will.Milla fühlt sich vor den Kopf gestoßen und ist enttäuscht, als Amelie einen gemeinsamen Mutter-Tochter-Tag ausschlägt. Sofort glaubt Milla dass Amelie sich erneut wegen des Babys zurückgesetzt fühlt. Doch die Wahrheit ist eine andere. Amelie bekommt weiterhin ununterbrochen Drohanrufe von Momo. Als Amelie sich doch noch für Milla entscheidet, verbringen sie beide einen schönen Shoppingtag miteinander. Jedoch dauert es nicht lange bis Momo Amelie erneut die Pistole auf die Brust setzt. Während Milla gelöst glaubt, dass alles gut ist, tauscht ihre Tochter heimlich die geshoppte Kleidung wieder um und will damit ihren Anteil bei Momo abbezahlen. Doch Jonas und die anderen Kids reden Amelie diese Idee eindringlich wieder aus. Sie ist verzweifelt und fühlt sich von ihren Freunden alleingelassen.