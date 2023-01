Dietmar Güntsche: Es gab im Vorfeld einen Austausch mit Raik Doormann

Interview

Der Produzent von «German Crime Story» spricht über die Arbeit der erfolgreichen Prime Video-Serie.

Es gibt einige sehr gute, differenzierte Besprechungen. Neben der hervorragenden Regieleistung von Florian Schwarz finden auch die stimmige Dramaturgie, der hohe `Production Value` sowie die tollen Leistungen des gesamten Ensembles, allen voran Oliver Masucci und Angelina Häntsch, positive Erwähnung. Gleichzeitig polarisiert die Serie: Kritische Stimmen empfinden bestimmte Gewaltspitzen als zu hart oder monieren, Täterfiguren wie Raik Doormann dürfe in fiktionalen Formaten kein Raum gegeben werden. Die Diskussion ist nicht neu, sie ist auch ein beständig wiederkehrender Teil der Filmgeschichte.«American Crime Story» war nur eine der Serien, die uns inspiriert haben. "The Assassination of Gianni Versace", die zweiten Folge der Anthologie, wird beispielsweise ausschließlich aus der Täterperspektive erzählt. Wir hingegen wechseln in die Perspektive der Ermittlerin und bleiben dann auch bei Nela Langenbeck.Es wäre eine reizvolle Aufgabe, «German Crime Story» als Anthologie-Reihe fortzusetzen. Man entdeckt gänzlich unterschiedliche Fälle und hat verschiedene Möglichkeiten, diese auf besondere Weise zu erzählen. Wir sind jedenfalls bereit und haben spannende neue Projekte in aktiver Entwicklung.Es gab im Vorfeld der Recherche einen Austausch zwischen ihm und einem der Drehbuchautoren. Viel intensiver und anhaltender waren aber unsere Kontakte zu Angehörigen und Zeitzeugen, die uns auch als Berater zur Verfügung standen.Nein. Wir mussten ihn erst überzeugen. Oliver war zunächst skeptisch, die Rolle zu übernehmen. Aber er wusste natürlich, dass schon einige große Schauspieler einmal in ihrem Leben einen Serienmörder gespielt haben.Florian ist während der Entwicklung der Drehbücher zum Projekt gestoßen. Die Producerinnen Ulrike Schoelles und Nadine Grünsteidel wollten mit ihm zusammenarbeiten. Wir sind seit «Im Schmerz geboren» große Fans seiner Arbeit. Wir waren begeistert, als Florian sich für den Stoff interessierte.Nach sechs erfolgreichen Folgen war wegen Budgetverschiebungen innerhalb der Degeto bisher leider keine Fortsetzung der Reihe möglich. Mit Redaktionsleiter Christoph Pellander, der selbst ein ausgewiesener Pferdesport-Experte ist, sind wir aber fortlaufend über dieses und weitere Formate im Austausch.Wir schließen die Dreharbeiten, die wir im November 2022 unterbrechen mussten, im April ab. Die junge Regisseurin Chiara Fleischhacker, eine Absolventin der Filmakademie Ludwigsburg, gibt mit «Vena» ihr Kinodebüt. Unser Ziel ist, den Film bis zur Berlinale 2024 fertigzustellen.Von unseren Partnern bei Prime Video wissen wir, dass sich «German Crime Story: Gefesselt» bisher gut entwickelt hat und sich weiter herumspricht. Die Serie steht seit ihrem Start auf Platz 1 der Prime Video-Charts für Filme und Serien.Wir haben unsere Firma beständig weiterentwickelt und sind ein eingespieltes Team, das Know How aufgebaut hat. Durch die enge Verbindung zum Weltkino Filmverleih sind auch nachgelagerte Bereiche wie Marketing, Presse und Home Entertainment ein relevanter Teil unserer Projektkonzeptionen. Es gibt bei Weltkino eine Lizenz-, Vertrags- und eine Materialabteilung. Durch unsere Struktur sind wir in der Lage, auch große Produktionen und High End-Serien wie «German Crime Story» auf einem hohen Niveau für unsere Kunden abzuwickeln. Darauf wollen wir weiter aufbauen.