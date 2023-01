Dennis Lehane unterschreibt Rahmenvertrag mit Apple TV+

US-Fernsehen

Der Autor von Filmen wie «Shutter Island» wird künftig für den iPhone-Konzern arbeiten.

Apple Studios hat einen exklusiven Gesamtvertrag mit Dennis Lehane abgeschlossen, dem Romanautor, Drehbuchautor und Showrunner, der vor allem für seine Werke wie «Mystic River» und «Shutter Island» bekannt ist. Der Pakt mit Lehane und seiner Produktionsfirma Hans Bubby folgt auf die mit dem Golden Globe ausgezeichnete Serie «Black Bird», ein Gefängnisdrama, das Lehane mitentwickelt hat.Im Rahmen der Vereinbarung wird Lehane exklusiv eine Reihe von Originalserien für Apple TV+ entwickeln und produzieren. Der Pakt gibt Apple auch einen ersten Einblick in Spielfilme.Apple TV+ wird Lehanes mit Spannung erwarteten neuen Roman «Small Mercies» als Dramaserie entwickeln, die von Lehane entwickelt und produziert wird, wobei Bradley Thomas, Kary Antholis und Richard Plepler als ausführende Produzenten fungieren. «Small Mercies: A Novel» soll am 25. April 2023 erscheinen und wird als eine alles verzehrende Geschichte über Rache, Familienliebe, schwärenden Hass und heimtückische Macht angekündigt, die vor dem Hintergrund einer der turbulentesten Episoden in der Geschichte Bostons spielt. Das Buch wurde als "zum Nachdenken anregend", "fesselnd" und als "atemberaubender Thriller" gepriesen.