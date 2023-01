«Greys Anatomy»: Krista Vernoff hört auf

US-Fernsehen

Die Produzentin der Serie, die auch «Seattle Firefighters» verantwortet, sucht neue Herausforderungen.

Krista Vernoff wird als Showrunnerin und ausführende Produzentin vonund(«Seattle Firefighters») bei ABC Signature zurücktreten. Vernoff wird offiziell nach dem Ende der aktuellen Staffel beider Serien aufhören. «Grey's» läuft derzeit in der 19. Staffel und könnte eingestellt werden. «Station 19» befindet sich in der sechsten Staffel. Ein neuer Showrunner für beide Serien wurde noch nicht benannt."Es war das Privileg meines Lebens, dass mir die Leitung von «Grey's Anatomy» für die letzten sechs Jahre und von «Station 19» für die letzten vier Jahre anvertraut wurde", sagte Vernoff in einer Erklärung. "Die Leidenschaft der engagierten Fangemeinde und der Einfluss, den diese Serien auf die Herzen und Köpfe haben, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Menge an Talent in diesen beiden außergewöhnlichen Besetzungen und diesen beiden brillanten Autorenzimmern ist unermesslich – und diese Crews wirken Woche für Woche Magie. Ich werde Shonda Rhimes für ihr Vertrauen und Disney und ABC für ihre Unterstützung immer dankbar sein. Das letzte Mal, als ich «Grey's Anatomy» verließ, war ich sieben Staffeln lang weg, und die Serie lief immer noch, als Shonda mich anrief, um sie zu leiten. Ich sage also nicht "Ade!", denn das wäre zu bittersüß. Ich sage: 'Wir sehen uns in sieben Staffeln.'""Kristas Kreativität, Vision und engagierte Führung haben es ermöglicht, dass «Grey's Anatomy» und «Station 19» weiterhin florieren", sagte Serien-Schöpferin Shonda Rhimes. "Ich bin ihr unglaublich dankbar für ihre harte Arbeit. Sie wird immer ein Teil der Shondaland-Familie bleiben."