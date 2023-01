Auch Disney trennt sich von Justin Roiland

US-Fernsehen

«Koala Man» und «Solar Opposites» müssen ohne den Kreativen auskommen.

Nachdem Adult Swim die Zusammenarbeit mit «Rick and Morty»-Mitschöpfer Justin Roiland aufgrund von Anschuldigungen wegen häuslicher Gewalt beendet hatte, hat Hulu ihn ausundentlassen. "Wir haben unsere Zusammenarbeit mit Justin Roiland beendet", teilten 20th Television Animation und Hulu Originals in einer Erklärung mit.Sowohl «Solar Opposites» als auch «Koala Man» werden ohne Roilands Beteiligung fortgesetzt. Roiland hat zusammen mit Mike McMahan die animierte Sci-Fi-Comedy «Solar Opposites» geschaffen, deren erste Staffel 2020 auf Hulu veröffentlicht wurde. Roiland ist nicht nur ausführender Produzent, sondern leiht auch seine Stimme der Hauptfigur Korvo.Roiland wurde in Orange County, Kalifornien, wegen eines Verbrechens der häuslichen Gewalt mit Körperverletzung und eines Verbrechens der falschen Inhaftierung durch Bedrohung, Gewalt, Betrug und/oder Täuschung angeklagt. Der Vorfall ereignete sich am oder um den 19. Januar 2020 gegen eine ungenannte Jane Doe, die zu dieser Zeit mit Roiland zusammen war, wie aus der Strafanzeige hervorgeht, aus der der US-Dienst ‚Variety‘ zitiert. Roiland plädierte 2020 auf nicht schuldig und erschien am 13. Januar 2023 zu einer Vorverhandlung vor Gericht. Ein Verhandlungstermin wurde noch nicht festgelegt, und am 27. April ist eine weitere Anhörung angesetzt.