Pathé arbeitet mit Locial Pictures zusammen

Pathé hat eine dreijährige Koproduktions- und Kofinanzierungsvereinbarung mit Logical Pictures unterzeichnet, um seine ehrgeizige Filmproduktionsstrategie zu stärken. Das Familienunternehmen betreibt Frankreichs führende Multiplex-Kette und betreibt eines der erfolgreichsten Filmstudios des Landes. 2023 dürfte mit drei großen französischen Kinostarts das größte Jahr seit langem für Pathé werden: Guillaume Canets «Asterix & Obelix: Das Reich der Mitte» und Martin Bourboulons zweiteilige epische Saga «Die drei Musketiere».Dies ist nur der Beginn einer neuen Ära für Pathé, das finanzielle Mittel benötigt, um die Risiken zu begrenzen und auch in den kommenden Jahren weiterhin regelmäßig diese aufsehenerregenden Filme produzieren zu können. Durch die Partnerschaft wird Pathé in der Lage sein, den Fonds Logical Content Ventures anzuzapfen und private Investoren an Bord zu holen, um die Lücke für seine Kinofilme zu finanzieren. Im Rahmen der Vereinbarung wird sich Logical Content Ventures an der Finanzierung aller von Pathé produzierten oder erworbenen Kinofilme bis 2025 beteiligen."In Zukunft wollen wir zwei oder drei große Filme pro Jahr herausbringen und ein konsistentes Programm haben, weshalb wir solide Partner wie Logical Pictures brauchen, die uns langfristig unterstützen", sagte Ardavan Safaee, Präsident von Pathé Films. Die Führungskraft, die 2015 zu Pathé kam und nun eng mit dem Co-Vorsitzenden von Pathe, Jerome Seydoux, zusammenarbeitet, sagte, dass Pathé früher eher opportunistisch und von Film zu Film operierte und nun anders arbeitet, um sich den neuen Marktbedingungen nach der Pandemie anzupassen. Die französischen Kinokassen werden zunehmend von amerikanischen Studiofilmen dominiert, und Pathe will in einer ähnlichen Liga spielen, in der Hoffnung, die Kinobesucher mit epischen französischen Filmen zu locken.