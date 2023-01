«Bob Hearts Abishola» geht in die fünfte Staffel

US-Fernsehen

Die CBS-Serie von Chuck Lorre wird auch 2024 Teil des CBS-Programms sein.

CBS hat die Comedy-Seriefür die fünfte Staffel verlängert. Die Multi-Camera-Comedy läuft derzeit in ihrer vierten Season auf dem Sender, wo sie seit ihrem Start im Jahr 2019 Teil des Montagabendprogramms ist. Es ist nun die zweite Montagabend-Comedy von CBS, die in dieser Woche verlängert wurde, wobei «The Neighborhood» bereits vor dieser Ankündigung für Staffel sechs ausgewählt wurde.Laut CBS hat «Bob Hearts Abishola» im Durchschnitt 6,9 Millionen Zuschauer pro Folge bei Live+35 Multiplattform-Zuschauern. In «Bob Hearts Abishola» spielen Billy Gardell, Folake Olowofoyeku, Christine Ebersole, Matt Jones, Maribeth Monroe, Vernee Watson, Shola Adewusi, Barry Shabaka Henley, Travis Wolfe, Jr., Gina Yashere, Bayo Akinfemi, Anthony Okungbowa und Saidah Arrika Ekulona. Laut der offiziellen Logline folgt die Serie "einem Geschäftsmann (Gardell) im mittleren Alter, der sich unerwartet in seine Herzkrankenschwester (Olowofoyeku), eine nigerianische Einwanderin, verliebt, während er sich von einem Herzinfarkt erholt."Die Serie wurde von Chuck Lorre, Al Higgins, Eddie Gorodetsky und Yashere entwickelt. Lorre, Higgins und Yashere fungieren zusammen mit Matt Ross als ausführende Produzenten. Die Serie wird von Chuck Lorre Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros Television produziert, wobei CLP derzeit unter einem Gesamtvertrag mit dem Studio steht.