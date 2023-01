Goldene Himbeere bittet um Entschuldigung

Kino-News

Weil man eine zwölfjährige Schauspielerin nominierte, führt man eine Altersgrenze ein.

Die Razzie Awards (Goldene Himbeere) haben eine Altersbeschränkung für Nominierungen eingeführt, nachdem die zwölfjährige Ryan Kiera Armstrong für die schlechteste Schauspielerin nominiert worden war. In einer Erklärung entschuldigte sich der Gründer der Razzies, John Wilson, und bestätigte, dass Armstrongs Name von den Stimmzetteln gestrichen wurde. Er erklärte außerdem, dass künftig keine Nominierungen von Kindern unter 18 Jahren mehr möglich sind.Es gab heftige Kritik, nachdem die Razzies, mit denen die "schlechtesten" Leistungen und Filme des Jahres ausgezeichnet werden, Armstrong für ihre Leistung in «Firestarter» nominiert hatten. Der Film, in dem auch Zac Efron mitspielt, trägt die Logline: "Ein junges Mädchen versucht zu verstehen, wie sie auf mysteriöse Weise die Fähigkeit erlangt hat, Dinge mit ihren Gedanken in Brand zu setzen." Efron war nicht nominiert, obwohl der Film selbst eine Nominierung für das schlechteste Remake/Rip-off/Sequel erhielt.In einer Erklärung bezeichnete Wilson die Kritik als "berechtigt" und sagte, Armstrongs Name sei vom Wahlzettel gestrichen worden. Er fügte hinzu: "Wir glauben auch, dass wir Frau Armstrong eine öffentliche Entschuldigung schuldig sind, und möchten sagen, dass wir jegliche Verletzung bedauern, die sie als Ergebnis unserer Entscheidungen erfahren hat."