RTLZWEI setzt Mitte Februar wieder auf «Die Wollnys»

TV-News

«Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie» kommt im Februar mit neuen Folgen zurück zu RTLZWEI. Das Gesprächsthema: Loredana, Lavinia und Sarafina sind schwanger.

kehren mit neuen Geschichten ins Fernsehen zurück, die RTLZWEI ab dem 15. Februar immer mittwochs um 20:15 Uhr ausstrahlt. Alle Episoden sind sieben Tage vor Ausstrahlung und im Anschluss auf RTL+ verfügbar. Das Format wird von Yellowstone Productions produziert. Im Mittelpunkt der neuen Folgen steht Silvias jüngste Tochter Loredana, die eine frohe Nachricht zu verkünden hat, denn sie erwartet ein Baby. Doch die werdende Mutter hat es nicht leicht, denn ihr Freund und Vater des Kindes lebt in der Türkei. Er hofft auf das Visum für den Deutschlandbesuch, um bei der Geburt seines Kindes dabei sein zu können.Außerdem sucht die Großfamilien nach der geplatzten Auswanderung weiter nach einem neuen Domizil in der Türkei, in dem die komplette Großfamilie gemeinsam Urlaub machen kann. Ein großes Haus in Ilica interessiert sie ganz besonders. Doch ein Rohbau bringt viel Arbeit mit sich. Zudem feiern Emory und Casey ihren ersten Geburtstag. Alle sind glücklich und gerührt, dass sich die beiden „kleinen Kämpfer", wie sie von der Familie genannt werden, nach ihrer Frühgeburt 2021 so prächtig entwickeln. Bei der Großfamilie stehen immer wieder neue Festlichkeiten an: Sylvana und Flo bereiten die Erstkommunion ihrer Tochter Celina vor. Zudem sind die beiden seit September 2021 verlobt. Auch Lavinias Freund Tim hat ihr im April einen romantischen Heiratsantrag gemacht.Im vergangenen Jahr sorgten «Die Wollnys» für Glücksgefühle beim Münchner Sender. Die Doku-Soap erreichte am Mittwochabend bis zu 9,1 Prozent Marktanteil und unterhielt mehrfach mehr als eine Million Zuschauer. Im Vorjahr startete die Staffel allerdings bereits zu Beginn des Jahres.