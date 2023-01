«Gotham Knights»: Ethan Embry wird Cluemaster

US-Fernsehen

Sunny Mabrey tritt als Crystal Brown in der im März erscheinenden Serie auf.

The CW hat das Real-Life-Ehepaar Ethan Embry und Sunny Mabrey für die kommende DC-Seriein wiederkehrenden Rollen verpflichtet. Das Paar wird Arthur und Crystal Brown verkörpern. Laut dem Sender ist Arthur "der akribische und exzentrische Gastgeber einer Jeopardy-ähnlichen Spielshow, Arthur ist immer die klügste Person im Raum". Er ist auch als Cluemaster bekannt, einer der Verbrecher von Gotham, und pflegt in der Öffentlichkeit ein blitzsauberes Image, während seine dunkle Seite alles tut, um sein Aussehen zu schützen.Crystal ist die Frau einer lokalen Berühmtheit und ein natürlicher, kameratauglicher Charmeur. Aber wie die Menschen, die ihr am nächsten stehen, wissen, ist Crystal in einem Moment warm und freundlich und im nächsten plötzlich kalt, weil sie mit einer geheimen Sucht kämpft, die ihr glückliches Zuhause zu zerstören droht."Wir waren überwältigt von Sunnys Vorsprechen für «Gotham Knights»", so die ausführenden Produzenten und Showrunner Chad Fiveash und James Stoteraux sowie die mitausführende Produzentin Natalie Abrams. "Es war sofort klar, dass sie die große emotionale Bandbreite hat, die man braucht, um diesen zutiefst polarisierenden Charakter zu spielen. Und dann waren wir erfreut zu entdecken, dass Sunnys Ehemann ein Schauspieler ist, der viele Fans unter unseren Darstellern, der Crew und den Autoren hat. Ethan erweckt Arthur auf so reichhaltige, herrlich verstörende Weise zum Leben. Wir hoffen, die Fans des Mythos damit zu überraschen, wohin unsere Geschichte führt, aber wir geben Ihnen einen Hinweis... Quiz Bowl wird unter der Woche abends in Gotham ausgestrahlt."