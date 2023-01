«IBES» zieht stabil in das Final-Wochenende

Quotennews

Am Sonntag flimmert «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» für 2023 ein letztes Mal über den Bildschirm. Kur vor dem Finale musste Papis Loveday gehen.

Der Dschungel dünnt sich aus! An Tag 15 musste Model Papis Loveday die Reality-Show verlassen. Schon an Tag 14 wurde es unruhig um Loveday, wenn auch hierfür Lucas Cordalis sorgte. Die beiden Dschungel-Kandidaten mussten mit Gigi die Dschungelprüfung absolvieren, in gewohnter Manier musste Allerlei ungenießbares gegessen werden. Gigi und Papis hatten, auch hier in gewohnter Manier, bei vielen Gerichten Probleme, Cordalis zeigte sich kämpferisch und ließ sich zu der Aussagen hinreisen, dass Papis doch sicher Erfahrung mit dem "Schlucken" haben müsste. Twitter explodierte, Cordalis wurde seine Aussage klar als homophob ausgelegt - im Camp blieb das Ganze eher ohne Reaktion. Im Gegenteil, Gigi und Papis warfen Lucas "Fake sein" vor - es sah im Sinne der Öffentlichkeit nicht gut für den Katzenberg-Mann aus. Doch die Überraschung folgte, an Tag 14 musste Claudia Effenberg gehen, einen Tag später, am gestrigen Freitag, erwischte es tatsächlich Papis Loveday.Neben dem Ende für das Male-Model wurde in Folge 15 tatsächlich wenig bis gar nicht gestritten, eher ging es um emotinoale Geständnisse. Zwischen den Streithähnen von Tag 14, Gigi, Lucas, Papis, wurde Frieden geschlossen - Papis und Jolina sprachen während der Nachtwache über Sexulität und die Erfahrungn von Loveday im Senegal. Bei Gigi ging es eher um Brüste und Hintern, auf die er sich nach dem Camp freue. Die etwas leichtere Kost zum Freitag kam bei RTL-Publikum gut an - die Gesamtreichweite landete bei guten 3,91 Millionen Zuschauern und damit stolzen 18,2 Prozent des TV-Marktes. Die klassische Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen holt mit 1,46 Millionen Umworbenen einen ebenso starken Wert, hier waren exzellente 27,6 Prozent am entsprechenden Markt möglich.Mit diesen Zahlen braucht sich der Köln-Sender also keinerlei Gedanken über das Final-Wochenende machen, auch wenn die Fans der Show mit einem Finale am Sonntag, zuvor samstags, noch nicht so recht warm geworden sind. Aus den bisherigen Werten braucht sich aber RTL auch hier keine Sorgen machen, die bisherigen Sonntag liefen mit 3,72 Millionen (22.01.) und 3,31 Millionen (15.01.) vollkommen im Rahmen ab.