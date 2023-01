«The Last of Us» wird von HBO für die 2. Staffel verlängert

US-Fernsehen

Schneller als sich ein tödlicher Pilz ausbreiten kann, hat HBO die zweite Staffel von «The Last of Us» verlängert.

Der Pay-TV-Sender HBO hat eine zweite Staffel der Serienversion des gleichnamigen PlayStation-Videospielsbestellt, nachdem nur zwei Episoden ausgestrahlt wurden. Die dritte Episode wird diesen Sonntag auf HBO und HBO Max ausgestrahlt. "Ich bin demütig, geehrt und ehrlich gesagt überwältigt, dass so viele Menschen eingeschaltet haben und sich mit unserer Erzählung der Reise von Joel und Ellie verbunden fühlen. Die Zusammenarbeit mit Craig Mazin, unserer unglaublichen Besetzung und Crew und HBO hat meine ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen", so Neil Druckmann, Executive Producer und Autor sowie Creative Director des Spiels. "Jetzt haben wir das große Vergnügen, dies mit der zweiten Staffel zu wiederholen! Dafür möchte ich mich im Namen aller Mitarbeiter von Naughty Dog und PlayStation bedanken!"Die Entscheidung, die Serie zu verlängern, ist keine Überraschung, da sie sowohl bei Kritikern als auch beim Publikum ein Erfolg ist. Die zweite Folge erreichte am vergangenen Sonntag 5,7 Millionen Zuschauer auf HBO und HBO Max in den USA. Das sind 22 Prozent mehr als die 4,7 Millionen, die die erste Episode sahen, und bedeutet den größten Zuschauerzuwachs in einer zweiten Woche für eine HBO-Dramaserie in der Geschichte des Senders. Darüber hinaus gibt HBO jetzt bekannt, dass die erste Folge seit ihrer Ausstrahlung am 15. Januar 22 Millionen Zuschauer in den USA erreicht hat."Ich bin Neil Druckmann und HBO so dankbar für unsere Partnerschaft, und noch dankbarer bin ich den Millionen von Menschen, die uns auf dieser Reise begleitet haben", sagte Craig Mazin, ausführender Produzent und Showrunner. "Das Publikum hat uns die Chance gegeben, weiterzumachen, und als Fan der Charaktere und der Welt, die Neil und Naughty Dog geschaffen haben, könnte ich es kaum erwarten, wieder an Bord zu gehen."Laut der offiziellen Handlung ist die Serie "20 Jahre nach der Zerstörung der modernen Zivilisation" angesiedelt. Joel (Pedro Pascal), ein abgehärteter Überlebenskünstler, wird angeheuert, um die 14-jährige Ellie (Bella Ramsey) aus einer bedrückenden Quarantänezone zu schmuggeln. Was als kleiner Job beginnt, wird bald zu einer brutalen und herzzerreißenden Reise quer durch die USA, bei der die beiden aufeinander angewiesen sind, um zu überleben".