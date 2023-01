«TVOG»-Teilnehmer, Platin-Duo & «Vietnam Idol»: Diese Acts sind beim ESC-Vorentscheid dabei

TV-News

Auch Ikke Hüftgold und Leslie Clio haben noch die Chance darauf, «Unser Lied für Liverpool» zu werden.

Der NDR hat die ersten Teilnehmer des deutschen ESC-Vorentscheids, der am Freitag, den 3. März, um 22:20 Uhr im Ersten über die Bühne geht. Insgesamt werden in der von Barbara Schöneberger moderierten Sendung neun Acts auftreten, acht von ihnen stehen nun bereits fest. Die ESC-Redaktion hat gemeinsam mit einem beratenden Team aus nationalen und internationalen Musik-Experten aus 548 Einreichungen über eurovision.de sowie weiteren 900 Bewerbungen über die Kurzvideo-App TikTok eine Vorauswahl getroffen. Dabei ist unter anderem der Berliner Singer/Songwriter Will Church, der vor zwei Jahren erste TV-Bühnen-Erfahrung bei «The Voice of Germany» sammelte.Außerdem treten das Duo Frida Gold, bekannt geworden mit Hits wie „Wovon sollen wir träumen“ und „Liebe ist meine Rebellion“, die Düsseldorfer Folk-Sängerin Patty Gurdy, der Gewinner der 2015er-Staffel «Vietnam Idol», Trong aus Bad Kissingen, die fünfköpfige Hamburger Rock/Metal-Band Lord Of The Lost, der Pop-Sänger René Miller, die kroatisch-italienische Singer/Songwriterin Anica Russo aus Berlin sowie die vierköpfige Band Loney Spring aus Passau an.Der letzte Teilnehmer der Vorentscheids-Show, die auch bei One, eurovision.de und in der ARD-Mediathek ausgestrahlt wird, wird über TikTok ermittelt. Dort stehen aktuell noch sechs Künstler zur Auswahl. Die prominentesten Namen dürften Leslie Clio sowie Ballermann-Star Ikke Hüftgold sein. Außerdem stehen Betül, From Fall to Spring, Jona und das Trio Mitchy Katawazi, André Katawazi und Nashup zur Auswahl. Das Ergebnis des TikTok-Votings, das ab sofort und bis zum bis zum 3. Februar um 20.00 Uhr läuft , verkünden Alina Stiegler und Stefan Spiegel am Samstag, 4. Februar, um 18.00 Uhr live in der Sendungauf eurovision.de. Die Sendung läuft ebenfalls in der ARD Mediathek und im TikTok-Livestream.