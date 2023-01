Überraschende Rückkehr von «Mensch Retter» auf neuem Sendeplatz

TV-News

Das RTLZWEI-Blaulichtformat kehrt im Februar ins Programm zurück. Gezeigt werden Rettungsteams aus Frankfurt am Main, Hanau, Koblenz, München und Essen.

Am Dienstag, den 14. Februar, startet eine neueStaffel bei RTLZWEI . Die Folgen werden im Vergleich zu vorherigen Staffeln nicht immer donnerstags um 20:15 Uhr, sondern dienstags um 21:15 Uhr gezeigt und sind jeweils sieben Tage im Voraus auf RTL+ verfügbar. In insgesamt sechs Folgen begleiten die Kameras Notfallsanitäter rund um die Uhr.Die Rückkehr der Serie ist durchaus überraschend, denn die Ergebnisse der vorherigen Staffel fielen nicht besonders gut aus. Im Schnitt schalteten im vergangenen Herbst weniger als eine halbe Million Zuschauer ab drei Jahren ein. Die Marktanteile bewegten sich bei schlechten 1,7 Prozent insgesamt und 3,2 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.Die neuen «Mensch Retter»-Folgen, die von Spiegel TV produziert wurden, werden unter anderem Feuerwehrleute aus Essen und München begleitet. Außerdem erhalten die Zuschauer Einblicke von Rettungsteams aus Frankfurt am Main, wo sie zwischen Bahnhofsviertel, Ausgehmeile und Bankentürmen, verletzte Club-Gäste, Drogensüchtige und entlaufende Klinikpatienten versorgen. Zu ihrem Berufsalltag gehören allerdings auch Fälle, in denen sie nichts mehr tun können, außer den Tod festzustellen. Außerdem geht es nach Nürnberg zum "Rock im Park"-Festival.