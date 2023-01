VOD-Charts

Streamingzahlen sind mit Vorsicht zu genießen, doch nicht zu bestreiten ist der Erfolg von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».

Obwohl die linearen Zuschauerzahlen der RTL-Sendungbei weitem nicht mehr mit denen früherer Tage mithalten können, bleibt die Reality-Show aus Australien ein großer Erfolg für den Kölner Sender. Das liegt auch daran, dass sich die gemessenen Reichweiten nicht mehr auf die TV-Auswertung beschränken. RTL betreibt bekanntlich mit Erfolg den Streamingdienst RTL+, wo die Show ebenfalls sehr gefragt ist. Dies teilte RTL in dieser Woche mit und verriet, dass pro Folge mehr als eine Million Streamingabrufe zu Buche stehen. Dieses Ergebnis bestätigten nun die Marktforscher von Goldmedia in den aktuellen Wochencharts. Reicht es damit für den Spitzenplatz in den VOD-Charts?Es reichte tatsächlich für den Sprung über die Millionen-Marke, den gleich drei Serien verpassten. Die Anwaltsseriekam in der vierten Kalenderwoche auf 921.000 Abrufe, währendknapp davor mit 924.000 Klicks auf Platz neun landete. Nur 2.000 Aufrufe mehr generierte, das wie die Krankenhaus-Comedy ebenfalls bei Disney+ im Angebot ist.Der erste Titel, der über die Millionen-Marke sprang, war. Der «Addams Family»-Spin-off von Netflix brachte es auf 1,04 Millionen Views. Dauerbrenner und erfolgreichste Streamingtitel des Vorjahreslag mit 1,27 Millionen Aufrufen zwischen dem 20. und 26. Januar Kopf an Kopf mit. Vorwochen-Siegermusst sich in den vergangenen sieben Tagen mit 1,29 Millionen Klicks begnügen. Platz vier ist die Folge.Auf dem dritten Platz landete derweil das eingangs erwähnte Reality-Format, das es laut Goldmedia auf insgesamt 1,35 Millionen Abrufe brachte. Dies lässt erahnen, das von den Streamingdiensten selbst ausgegebene Zahlen mit Vorsicht zu genießen sind, da nicht ersichtlich ist, ab welcher Sehdauer ein Abruf in die Wertung miteinfließt. Die zweite Staffel des «Vikings»-Ablegers, die vor zwei Wochen debütierte, katapultierte die Netflix-Serie mit 1,43 Millionen Abrufen auf Platz zwei. Gold ging in dieser Woche an die Krankenhaus-Serie, die auf eine Reichweite von 1,62 Millionen kam.