Matthias Schweighöfer und mehr stoßen zu «Family Leave» hinzu

Bei dem neuen Netflix-Spielfilm spielen Jennifer Garner und Ed Helms die Hauptrollen.

, der kommende Netflix-Film mit Jennifer Garner und Ed Helms in den Hauptrollen, hat seinen Ensemble-Cast vervollständigt. Matthias Schweighöfer, Rita Moreno, Bashir Salahuddin, Ilia Isorelýs Paulino, Fortune Feimster, Xosha Roquemore, Paul Scheer, King Bach alias Andrew Bachelor, Pete Holmes, Naomi Ekperigin, Dan Finnerty, Cyrus Arnold und Vanessa Carrasco sind in der Filmkomödie zu sehen.Basierend auf dem Buch "Bedtime For Mommy" von Amy Krouse-Rosenthal, folgt «Family Leave» Jess (Garner) und Bill Walker (Helms), die ihr Bestes tun, um ihre Familie zusammenzuhalten, während ihre Kinder älter, unabhängiger und distanzierter werden. Als eine zufällige Begegnung mit einer astrologischen Kartenlegerin dazu führt, dass die Familie am Morgen des wichtigsten Tages in ihrem Leben mit einem kompletten Körpertausch aufwacht, müssen sich die Walkers zusammentun, um eine Beförderung, ein College-Interview, einen Plattenvertrag und ein Fußball-Probetraining zu bekommen. Emma Myers («Wednesday») und Brady Noon («The Mighty Ducks: Game Changers») wurden bereits für die Hauptrollen als CC und Wyatt, Jess und Bills Kinder, angekündigt.«Family Leave» wird von Joseph McGinty Nichol alias McG inszeniert und von Victoria Strouse geschrieben, mit aktuellen Überarbeitungen von Chris Shafer und Paul Vicknair. Zu den Produzenten gehören Lawrence Grey und Ben Everard für Grey Matter Productions; Nicole King Solaka für Linden Entertainment; Jennifer Garner; und McG und Mary Viola für Wonderland. David Hyman und Jason Brian Rosenthal sind ausführende Produzenten.