Sendetermin für «Black Girl Missing»

US-Fernsehen

Der Frauensender Lifetime hatte einen neuen Spielfilm in Auftrag gegeben. Man will ungehörten Stimmen einen Platz geben.

Im Rahmen der Mission von Lifetime, ungehörten Stimmen eine Plattform zu bieten, gibt der Sender den Startschuss und das Ausstrahlungsdatum für den Originalfilmvon der ausführenden Produzentin und Hauptdarstellerin Garcelle Beauvais ( «Spider-Man: Homecoming» ► , «White House Down») bekannt.Der Film ist inspiriert von wahren Geschichten vermisster farbiger Frauen und erzählt die Story einer Mutter, deren Tochter vermisst wird, während die Behörden und Medien sie als Ausreißerin abtun und sich auf ein anderes vermisstes weißes Mädchen konzentrieren. «Black Girl Missing» wird am Samstag, den 4. März um 20 Uhr, ausgestrahlt. Der Film ist Teil der Kampagne "Stop Violence Against Women" von Lifetime.Das ist der Inhalt: Als Cheryl (Garcelle Beauvais) sich mit ihrer Tochter Lauren (Iyana Halley) über deren Wunsch streitet, das College abzubrechen, glaubt sie zunächst, dass Lauren ihre Anrufe und SMS einfach ignoriert, doch bald stellt Cheryl fest, dass Lauren verschwunden ist. Sie versucht, die Behörden und die Medien um Hilfe zu bitten, doch diese tun den Fall schnell ab und halten Lauren für eine Ausreißerin, während sie mit einem anderen Fall beschäftigt sind - dem eines vermissten weißen Mädchens. In ihrer Verzweiflung, Lauren zu finden, nehmen Cheryl und ihre 15-jährige Tochter Marley (Taylor Mosby) die Hilfe einer engagierten Gemeinschaft von Amateur-Internet-Detektiven in Anspruch, um Lauren zu finden. Cheryl entdeckt auch die Black and Missing Foundation (Stiftung für Schwarze und Vermisste) und ist entsetzt über die ungleiche Behandlung von Fällen vermisster farbiger Personen, die in den Medien und bei den Strafverfolgungsbehörden nur wenig Beachtung finden.