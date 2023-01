Lance Reddick geht zu «Percy Jackson»

US-Fernsehen

Auch Toby Stephens wird in der neuen Serie von Disney+ mit von der Partie sein.

Die Serieauf Disney+ hat Lance Reddick und Toby Stephens als zwei Hauptgötter zu ihrer Besetzung hinzugefügt. Reddick wird eine Gastrolle als Zeus übernehmen, während Stephens eine Gastrolle als Poseidon haben wird. Die beiden werden in der Serie neben Walker Scobell als Percy sowie Aryan Simhadri als Grover und Leah Sava Jeffries als Annabeth auftreten.Weitere Darsteller sind Virginia Kull, Glynn Turman, Jason Mantzoukas, Megan Mullally und Timm Sharp sowie Dior Goodjohn, Olivea Morton, Charlie Bushnell, Adam Copeland, Suzanne Cryer, Jessica Parker Kennedy, Lin-Manuel Miranda, Timothy Omundsen und Jay Duplass.Poseidon ist der Gott des Meeres und Percys Vater. In seiner offiziellen Charakterbeschreibung heißt es: "Obwohl er in Percys Leben scheinbar abwesend ist, leben viele von Poseidons Eigenschaften in Percy weiter: Sturheit, Impulsivität und Loyalität. Obwohl er sich während Percys Leben ferngehalten hat, sind seine tiefen Gefühle für seinen Sohn (und Percys Mutter Sally) offensichtlich.“ Zeus wird beschrieben als „der allmächtige Gott des Himmels und Anführer des Olymp, Zeus ist stürmisch und misstrauisch. Er hat versprochen, einen Krieg zu führen, wenn sein gestohlener Donnerkeil nicht zurückgegeben wird".