An jedem dritten Sonntag eines Monats wird ein neuer Podcast vom ZEIT WISSEN-Magazin mit interessanten und aktuellen Themen veröffentlicht.

«Woher weißt Du das?» fragt der ZEIT WISSEN-Podcast. Den Fragen wird gründlich auf die Spur gegangen. In der Welt der vielen Fakten bedarf es durchaus einem innehalten, um sich die Frage zu stellen «Woher weißt Du das?». Nicht immer sind die sich im Umlauf befindlichen Thesen tatsächlich der Wahrheit entsprechend.Der Kolumnist Christoph Drösser stellte die Frage: "Warum macht traurige Musik nicht traurig?" Zum Podcast erscheint alle zwei Monate das ZEIT-WISSEN-Heft. Die gestellten Fragen werden stets mit faszinierenden Reportagen in Verbindung gebracht. Die stattfindenden Gespräche handeln von Alltagsgeschehnissen, über die Gesellschaft oder über wissenschaftliche Neuheiten. Dabei werden Themen aufgegriffen, welche in den gängigen Tageszeitungen aus Platzgründen nicht immer in Erscheinungen treten können.Im Wissenspodcast «Woher weißt Du das?» wird von einer Stadt berichtet, welche alleine von Frauen gebaut wurde. Eine rein feministische Stadtplanung, welche eher bisher den Männern vorbehalten war. Die Frage stellt sich: "Wie sieht eine solche Stadtplanung aus? Wird alles auf den Kopf gestellt?". Eine sehr spannende Reportage mit Mitwirkenden wie Hellas Kempfer, Miriam Amro sowie Christoph Drösse und weiteren erwartet den Zuhörer.Der Wissenspodcast greift gesellschaftlich prägnante Themen auf. "Suche Partner zum Kinderkriegen. Keine Romantik!" Kann dies funktionieren, dass zwei Menschen eine Elternschaft eingehen, ohne sich zu lieben? Henrike und Corinna Hartmann sowie Christoph Drösser und weitere Akteure sind auf Spurensuche gegangen, um entsprechende Antworten zu bekommen.Ob der Lebensentwurf einer Co-Elternschaft funktionieren kann? Fragen über Fragen, welche Antworten suchen. Welche Problematiken auftreten können und ob solche Lebensmodelle zukunftsfähig sind, wird in dem Wissenspodcast durchleuchtet. Viele spannende Fragen werden aufgegriffen, welche zum Nachdenken und vor allem zum Zuhören anregen. Es ist mit weiteren spannenden Themen zu rechnen.