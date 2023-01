Phoebe Waller-Bridge adaptiert «Sign Here»

England

Die neue Serie wird selbstverständlich wieder bei Amazon laufen.

Amazon entwickelt eine Serienversion des Romansvon Claudia Lux, bei der Phoebe Waller-Bridge als ausführende Produzentin fungieren soll. Waller-Bridge und Jenny Robbins sind die ausführenden Produzenten des Projekts über Wells Street Films. Lux wird als Co-Autorin und ausführende Produzentin fungieren. Die Serie fällt unter Waller-Bridges Amazon-Gesamtvertrag, den sie kürzlich verlängert hat.Laut der offiziellen Beschreibung von «Sign Here» ist die Serie "ein düster-humorvoller, absolut fesselnder Debütroman über einen Mann, der in der Hölle arbeitet (buchstäblich). Peyote Trip hat einen ziemlich guten Job in der Geschäftsabteilung im fünften Stock der Hölle. Sicher, keiner der Kugelschreiber funktioniert, die Kaffeemaschine ist seit einem Jahrhundert defekt und das einzige Getränk, das angeboten wird, ist Jägermeister, aber es ist immer noch die Hölle, und nachdem er ein Jahrtausend gewartet hat, kommt er auf einen Plan, der sein Leben (und seinen Tod) für immer verändern könnte."Dies ist bereits die zweite Entwicklungsmeldung von Amazon innerhalb des letzten Jahres. Bereits im März 2022 wurde berichtet, dass Waller-Bridge eine neue Serie bei dem Streaming-Anbieter in Auftrag gegeben hat, über deren Details noch Stillschweigen bewahrt wird.