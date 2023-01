Ayo Edebiri schließt sich Marvels «Thunderbolts» an

Kino-News

Die Darstellerin aus der FX-Serie «The Bear» wird 2024 Premiere feiern.

«The Bear»-Darsteller Ayo Edebiri hat sich Marvel Studios' Anti-Helden-Team-Up-Featurein einer nicht näher genannten Rolle angeschlossen. Jake Schreier («Paper Towns», «Robot and Frank») führt Regie nach einem Drehbuch von Eric Pearson («Black Widow»). Wie bei jeder Marvel Studios-Produktion ist Kevin Feige der Produzent.Feige kündigte «Thunderbolts» auf der San Diego Comic-Con 2022 an, als Höhepunkt der fünften Phase des Marvel Cinematic Universe (die im Februar mit «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» beginnt). Die Premiere ist derzeit für den 26. Juli 2024 angesetzt.«Thunderbolts» wird mehrere Anti-Helden aus dem MCU zusammenbringen, darunter aus «Black Widow» Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour) und Taskmaster (Olga Kurylenko); aus «The Falcon and the Winter Soldier» Bucky Barnes (Sebastian Stan) und John Walker (Wyatt Russell); und aus «Ant-Man and the Wasp» Ghost (Hannah John-Kamen). Julia Louis-Dreyfus' Contessa Valentina Allegra de la Fontaine – die bereits in «Falcon und Winter Soldier», «Black Widow» und «Black Panther: Wakanda Forever» auftrat – wird das Team anführen.