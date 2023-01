Disney baute eigene Server für Werbungen

Vermischtes

Das Unternehmen möchte sich unabhängig von Mitbewerbern wie Google machen.

Disneys Fähigkeiten als Unterhaltungskonzern sind unbestritten. Aaron LaBerge, Chief Technology Officer der Abteilung Disney Media & Entertainment Distribution (DMED), argumentiert, dass das Unternehmen auch eine branchenführende Kompetenz im Bereich Ad-Tech aufgebaut hat.In den letzten Jahren hat das Team von LaBerge seinen eigenen Stack für die Werbeauslieferung von Grund auf neu entwickelt, in dessen Mittelpunkt der proprietäre Disney Ad Server steht. Das Unternehmen hat den neuen Disney Ad Server im letzten Jahr auf Hulu eingesetzt – und er versorgt jetzt auch Disney+ mit Werbung, das letzten Monat gestartet ist. Derzeit liefert der Disney Ad Server rund 500 Millionen Werbeeinblendungen pro Tag.Warum hat Disney seine eigene Technologie für digitale Anzeigen entwickelt? Laut LaBerge gibt der Besitz dieses Teils der Kette dem Unternehmen mehr Flexibilität und Kontrolle, um das Auslieferungsverhalten für Werbekunden und das eigene Geschäft zu priorisieren. Gleichzeitig ist der Disney Ad Server so konzipiert, dass er sich in die Werbelösungen von Partnern integrieren lässt – und zwar nach Disneys eigenem Zeitplan, ohne auf einen Drittanbieter angewiesen zu sein, wie es bei einigen Streaming-Konkurrenten der Fall ist. Netflix zum Beispiel hat sich mit Microsoft zusammengetan, um Werbung auf der Xandr-Plattform zu schalten, die Microsoft von AT&T erworben hat.