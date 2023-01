Kelly Ripa und Ryan Seacrest machen Oscar-Aftershow

US-Fernsehen

Die Moderatoren einer beliebten Nachmittagssendung werden wieder die Gala beleuchten.

Nach einer jahrelangen Pandemie-Pause sind Kelly Ripa und Ryan Seacrest auf dem Weg nach Los Angeles und werden dieses Jahr wieder bei den Oscars dabei sein. Die Moderatoren von «Live With Kelly and Ryan» kehren für ihrezur Oscarverleihung zurück – eine Tradition, die die New Yorker Talkshow seit Jahren pflegt und die das Duo ins Dolby Theater bringt, um am Morgen nach der größten Nacht Hollywoods ihre Show von der Oscar-Bühne aus zu produzieren.Die Sondersendung, die am Montag, dem 13. März, um 9:00 Uhr morgens ausgestrahlt wird, musste in den letzten Jahren aufgrund der strengen Pandemie-Protokolle bei Preisverleihungen aus der Ferne gesendet werden. In diesem Jahr werden Ripa und Seacrest ganz nah bei den größten Stars des Abends sein und Backstage im Dolby die ersten Interviews führen, während die Gewinner und Moderatoren mit den goldenen Statuen in der Hand die Bühne verlassen. Ripa und Seacrest werden in der Nacht der Oscar-Verleihung Interviews hinter der Bühne führen und dann am nächsten Morgen von der Dolby-Bühne aus mit einem Live-Publikum im Studio moderieren"Nach zwei Jahren, in denen wir die Serie an beiden Küsten produziert haben, sind wir überglücklich, für eine unserer absoluten Lieblingsserien des Jahres wieder auf der Oscar-Bühne zu stehen", sagt der ausführende Produzent Michael Gelman. "Kelly und Ryan und das gesamte «Live»-Team sind darauf vorbereitet, unseren Millionen von Zuschauern zu Hause die typische Oscar-Begeisterung zu vermitteln."