Britney Spears hat Probleme mit ihren Fans

Nachdem ihre Anhänger sie aus der Obhut ihres Vaters holten, belästigen sie nun die Musikerin.

Britney Spears bittet ihre Fans und die Öffentlichkeit einmal mehr, ihre Privatsphäre zu respektieren, nachdem die Polizei zu ihrem Haus gerufen wurde, als die Sängerin ihren Instagram-Account deaktiviert hatte. "Ich liebe und verehre meine Fans, aber dieses Mal sind die Dinge ein wenig zu weit gegangen und meine Privatsphäre wurde verletzt", schrieb Spears in einem Statement auf Twitter.Laut ‚TMZ‘ postete Spears ein Instagram-Video, in dem sie tanzt und sagt: "Ich habe meinen Namen in River Red geändert." Die Sängerin löschte daraufhin ihren Account, was besorgte Fans dazu veranlasste, das Ventura County Sheriff's Office anzurufen. Laut Spears: "Die Polizei hat mein Haus nie betreten und als sie an mein Tor kamen, merkten sie schnell, dass es kein Problem gab und gingen sofort wieder."In der Erklärung von Spears heißt es weiter: "Ich hatte das Gefühl, dass ich verleumdet und schikaniert wurde, als der Vorfall in den Nachrichten bekannt wurde, und dass ich von den Medien wieder einmal in einem schlechten und unfairen Licht dargestellt wurde. Ich hoffe wirklich, dass die Öffentlichkeit und meine Fans, die mir sehr am Herzen liegen, meine Privatsphäre in dieser Zeit respektieren können. All the love, B."