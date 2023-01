Buchclub

In seinem Buch gewährt der Musiker selbst vielfältige Einblicke.

Der Mensch Marius Müller-Westernhagen und seine Musik sind nicht mehr wegzudenken, denn er hat mit seinen Werken unterschiedliche Generationen geprägt. In einer persönlichen und einzigartigen Biografie berichtet Marius Müller-Westernhagen aus seinem Leben. Abgerundet wird alles durch das Nachwort von Philipp Keel.Einen hohen Bekanntheitsgrad hat Marius Müller-Westernhagen unter anderem durch seine Songs "Freiheit", "Sexy", "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz" oder "Lass uns leben" erreicht. Das Spannende ist, dass sein Erfolg sich durch verschiedene Generationen zieht. Es war also eindeutig Zeit für eine facettenreiche Biografie von Marius Müller-Westernhagen. Denn eines ist sicher, er hat einiges zu erzählen.Geboren ist Marius Müller-Westernhagen 1948 in Düsseldorf. Er ist eines der vielen Kindern der Nachkriegsgeneration. Bereits als Kind entdeckte er seine Begeisterung für Film und Fernsehen und war als Schauspieler an unterschiedlichen Rundfunk- und Fernsehproduktionen beteiligt. Doch die Musik hatte es im von Anfang an angetan und so begann er schnell mit ersten musikalischen Versuchen. Bereits 1974 erschien sein erstes Album. Er hatte eindeutig Blut geleckt, denn bereits vier Jahre später holte er sich seine erste Goldene Schallplatte mit seinem Album "Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz". Und das war der Beginn von etwas Großem. Mittlerweile ist Marius Müller-Westernhagen ein bekannter Musiker, hat sieben Alben, die Nummer Eins waren und er ist ein Unikat, eine lebende Legende. Und jetzt, lehnt er sich zurück? Im Gegenteil, 2022 ist sein neues Album "Das eine Leben" erschienen. Bei sich zu Hause kommt er mit Friedrich Dönhoff ins Gespräch. Es geht um vielfältige Themen wie Schreiben und Komponieren, Deutschland und Berlin, Erfolge und Niederlagen sowie über Liebe und Rassismus.Mit "Marius Müller-Westernhagen - Ein Portrait" bietet der Musiker selbst einen abwechslungsreichen Einblick in sein Leben. Von den ersten künstlerischen Schritten in seiner Kindheit in der sich neu entwickelnden BRD über die spannende Zeit der Jugendrevolten, in der viele neue Dinge sich entwickeln, unter anderem eine neue Art und Weise Musik zu machen. Genau in dieser Zeit wächst Marius Müller-Westernhagen auf und sie prägt ihn und seine Musik.Marius Müller-Westernhagen - Ein Portrait ist im November 2022 im Diogenes Verlag erschienen und lässt den Leser und die Leserin in das facettenreiche Leben des Musikers eintauchen.