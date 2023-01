Steffen Hallaschka verlängert RTL-Vertrag

Köpfe

Der Moderator soll weiterhin für «stern TV» und «stern TV Spezials» vor der Kamera stehen und auch weitere Projekte für den Kölner Sender umsetzen.

Seit zwölf Jahren moderiert Steffen Hallaschka «stern TV» und übernahm auch die Moderation des Sonntagabend-Talks «stern TV am Sonntag». Dies soll er auch in Zukunft tun, denn nun hat der Moderator seinen Vertrag mit RTL um mehrere Jahre verlängert, wie der Kölner Sender am Dienstag bekannt gab. Die Vereinbarung umfasst neben der Moderation von «stern TV» und «stern TV Spezials», wozu auch die wöchentliche Talkshow zählt, auch weitere Projekte für verschiedene Angebote der Gruppe.„Steffen Hallaschka gehört zu den besten und sympathischsten Moderatoren in Deutschland. Dabei besticht er gleichermaßen durch sein journalistisches Gespür und sein großes Einfühlungsvermögen bei Gesprächen mit Betroffenen. All das macht ihn zu einem der beliebtesten RTL-Moderatoren. Ich freue mich daher sehr, dass wir auch in den kommenden Jahren viele tolle Sendungen und spannende neue Projekte gemeinsam mit Steffen Hallaschka machen werden“, erklärt Stephan Schmitter, Geschäftsführer Programm bei RTL Deutschland.{werbung]Steffen Hallaschka fügt an: „In Zeiten großer Veränderungen im Fernsehmarkt bleibt «stern TV» einer der wenigen Leuchttürme, weil die Sendung gleichermaßen für Orientierung und Unterhaltung steht. Für beides brenne ich und freue mich deshalb, dass das «stern TV»-Studio mein zweites Wohnzimmer bleibt. Weitere geplante Projekte unter dem Dach von RTL werden hinzukommen. Eines hat schon bald seine Premiere“, verspricht der Moderator. RTL hielt sich über genauere Details in der Ankündigung bedeckt.