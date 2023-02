«Somebody Feed Phil» geht in die siebte Staffel

US-Fernsehen

Die Koch- und Reisesendung wird auch weiterhin eine Heimat bei Netflix haben.

Netflix hat Phil Rosenthals Koch- und Reisesendungfür die siebte Staffel verlängert. Die Serie folgt Rosenthal, der vor allem als Schöpfer und Showrunner von «Everybody Loves Raymond» bekannt ist, auf seinen Reisen in verschiedene Städte auf der ganzen Welt, wo er unterschiedliche Küchen und Kulturen kennenlernt.In einem Interview mit „Variety“ erklärte Rosenthal, wie sein Comedy-Hintergrund seine Arbeit an «Somebody Feed Phil» beeinflusst: "Was ich mir von Sitcoms abgucke, ist, dass ich immer nach Charakteren suche. Ich verstehe, dass ich eine Figur bin. Mein Bruder [Richard Rosenthal], der die Show mit mir produziert, versteht es, mich in bestimmte Situationen zu bringen, in denen zum Beispiel Anthony Bourdain sehr mutig und furchtlos wäre. Er versteht, dass es mir nicht so gut gehen würde wie ihm. Und das macht Spaß!"«Somebody Feed Phil» wird von Lucky Bastards und Zero Point Zero Production, Inc. produziert, zu den ausführenden Produzenten gehören Rosenthal, sein Bruder Rich Rosenthal und John Bedolis im Namen von Lucky Bastards sowie Christopher Collins und Lydia Tenaglia im Namen von Zero Point Zero.