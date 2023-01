Mehr «Acapulco» geplant

US-Fernsehen

Die Serie von Apple wird eine dritte Staffel erhalten.

wurde bei Apple für eine dritte Staffel verlängert. Die neue Runde wird aus zehn Episoden bestehen und soll im Frühjahr in Produktion gehen. Die Serie mit Eugenio Derbez in der Hauptrolle ist inspiriert von 3Pas Studios und Lionsgate/Pantelion Films' Spielfilm «How to Be A Latin Lover», in dem Derbez die Hauptrolle spielte."Wir von 3Pas Studios sind Apple TV+ sehr dankbar, denn es ist das perfekte Zuhause für «Acapulco», zusammen mit unserem Produktionspartner Lionsgate, den Filmemachern und den Darstellern und der Crew", so Derbez. "Wir haben immer daran geglaubt, dass die Geschichten, die wir über unsere Gemeinschaften und Kulturen erzählen, ein weltweites Publikum ansprechen können, also drehen Sie die Klimaanlage auf, denn es wird im Las Colinas Resort noch viel heißer werden."Neben Derbez gehören zur Besetzung Enrique Arrizon (als Máximo Gallardo), Fernando Carsa (als Memo), Damián Alcázar (Don Pablo), Camila Perez (Julia), Chord Overstreet (Chad), Vanessa Bauche (Nora), Regina Reynoso (Sara), Raphael Alejandro (Hugo), Jessica Collins (Diane), Rafael Cebrián (Hector), Carlos Corona (Esteban) und Regina Orozco (Lupe).