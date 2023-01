«Reboot» geht nicht weiter

US-Fernsehen

Einmal Reboot ist genug, finden zumindest die Verantwortlichen bei Hulu.

Hulu hat die Comedy-Serienach nur einer Staffel abgesetzt. Die erste und einzige Staffel der Serie bestand aus acht Episoden und debütierte am 20. September 2022 auf dem Streamer. Das Los der Serie begann damit, dass Hulu beschloss, eine beliebte Sitcom aus den 2000er Jahren namens "Step Right Up" neu zu starten, was die Darsteller dazu zwang, sich wieder zu vereinen und sich ihren ungelösten Problemen zu stellen.In der Serie spielten Keegan-Michael Key, Johnny Knoxville, Judy Greer und Calum Worthy die Hauptrollen, Rachel Bloom die Autorin, die die Serie rebooten will, Paul Reiser den ursprünglichen Schöpfer der Serie und Krista Marie Yu eine ehemalige technische Angestellte, die jetzt bei Hulu arbeitet und den Reboot beaufsichtigen soll.«Reboot» wurde von Steve Levitan entwickelt, der damit sein erstes Projekt seit dem Ende von «Modern Family» im Jahr 2020 nach elf Staffeln vorstellte. Levitan fungierte auch als ausführender Produzent und Showrunner bei «Reboot». Danielle Stokdyk und Jeff Morton fungierten ebenfalls als ausführende Produzenten.