Zweite «Date or Drop»-Staffel nun zu publikumsfreundlicherer Sendezeit

TV-News

Im vergangenen Jahr war die Flirt-Show mit Sophia Thomalla im Nachtprogramm versendet worden – aus „rechtlichen Gründen“, wie es damals hieß. Schon kommenden Montag hat das Publikum eine neue Chance.

Vor über einem Jahr hatte RTL die Produktion einer zweiten Staffel der Kuppelshowmit Sophia Thomalla angekündigt. Die neuen Folgen ließen bis November auf sich warten, und selbst dann bekam sie kaum jemand zu sehen, denn der Kölner Sender strahlte sie „aus rechtlichen Gründen“ meist tief in der Nacht aus. Gleichzeitig versprach RTL aber eine Ausstrahlung im Frühjahr 2023. Nun ist es soweit, wie man am Montag kurzfristig angekündigte.Schon am kommenden Samstag, 4. Februar, um 23:15 Uhr wird die zweite Staffel erneut ausgestrahlt. Ursprünglich war auf dem Sendeplatz im Anschluss anund dem Start neuer-Folgen die Wiederholung der ersten Staffel geplant gewesen. Geplant sind wie beim Vorlauf acht neue Folgen. Am 18. Februar darf Thomalla dennoch nicht vor Mitternacht auf Sendung, denn «DSDS» ist an jenem Abend bis 23:00 Uhr eingeplant, sodass sich «Date or Drop» auf 0:10 Uhr verzögert.Bei «Date or Drop» bekommen zwei Singles (die "Picker") nacheinander die Chance, in vier Spielrunden aus jeweils zehn hoffungsvollen Dates ihren Traumpartnern herauszufiltern. Jedoch: Die Picker stehen mit dem Rücken zu den Dates und entscheiden nur aufgrund von Antwort und Stimme. Hören sie etwas, was ihnen nicht gefällt, lassen sie die Person kurzerhand per Knopfdruck durch eine Falltür verschwinden. Das Format ist eine Produktion von Tower Productions.