«Three Women» abgesetzt

US-Fernsehen

Showtime setzt auch «American Gigolo» ab.

Gleich drei Fernsehserien setzt Showtimte vor die Tür, da Paramount Global das Streaminggeschäft umbaut. Die bereits fertig gestellte Seriewird nicht mehr bei Showtime zu sehen sein und ist somit auch abgesetzt.undwerden ebenfalls nicht fortsetzt. Die drei Serien sind die ersten bekannten Opfer, da Paramount die Marke Showtime in die Zuständigkeit von Paramount+ überführt und seine Inhalte neu priorisiert.«Three Women», eine Adaption des gleichnamigen Romans von Lisa Taddeo, landete nach einem Bieterwettstreit bei Showtime. Wie amerikanische Medien schrieben, wird die Serie nun auf anderen Plattformen angeboten, die ebenfalls Interesse zeigen. Neben Shailene Woodley sollten DeWanda Wise, Betty Gilpin, Gabrielle Creevy, Blair Underwood und John Patrick Amedori in den Hauptrollen zu sehen sein.«American Gigolo» basierte auf dem Film von Paul Schrader aus dem Jahr 1980 und hatte Jon Bernthal, Gretchen Mol, Lizzie Brocheré, Gabriel LaBelle, Leland Orser und Rosie O'Donnell in den Hauptrollen. Die Serie lief nur eine Staffel lang, die im September 2022 Premiere hatte. «Let the Right One In» lief ebenfalls nur eine Staffel lang. Die Serie basiert auf dem Roman von John Ajvide Lindqvist aus dem Jahr 2004 und hatte Demián Bichir, Anika Noni Rose, Grace Gummer, Madison Taylor Baez, Ian Foreman, Nick Stahl, Jacob Buster und Kevin Carroll in den Hauptrollen.